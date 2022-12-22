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تلقوا أوامر بالتوجه للوحدات القتالية.. الجيش الإسرائيلي يحقق في إمكانية اختراق أمني لهواتف آلاف من جنود الاحتياط

Israeli soldiers of the Caracal battalion gather to have their photograph taken during a 20-kilometre march in Israel's Negev desert, near Kibbutz Sde Boker, marking the end of their training, May 29, 2014. The "Caracal" battalion, two-thirds of whose members are women, was established in 2004 with the purpose of incorporating female soldiers in combat units. The main mission of Caracal is routine patrols on Israel's border with Egypt to intercept infiltrators and smuggling from the Sinai desert. REUTERS/Amir Cohen (ISRAEL - Tags: MILITARY)
الجنود الإسرائيليون تلقوا مكالمة من نظام الاتصال الآلي للتوجه إلى الوحدات القتالية لحدث طارئ (أسوشيتد برس)
22/12/2022

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يحقق في إمكانية حدوث اختراق أمني لهواتف آلافٍ من جنود الاحتياط.

وقالت الهيئة إن آلاف الإسرائيليين الذين يخدمون في الاحتياط تلقوا الليلة الماضية مكالمة هاتفية من نظام الاتصال الآلي للتوجه للوحدات القتالية لحدث طارئ أو للتدريب ثم تم فصل الهاتف بعد الرد، مما ترك الكثيرين في حالة من القلق والارتباك.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان ذلك خطأً تقنيا أو بشريا أو هجوما إلكترونيا.

المصدر : الجزيرة