تلقوا أوامر بالتوجه للوحدات القتالية.. الجيش الإسرائيلي يحقق في إمكانية اختراق أمني لهواتف آلاف من جنود الاحتياط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يحقق في إمكانية حدوث اختراق أمني لهواتف آلافٍ من جنود الاحتياط.

وقالت الهيئة إن آلاف الإسرائيليين الذين يخدمون في الاحتياط تلقوا الليلة الماضية مكالمة هاتفية من نظام الاتصال الآلي للتوجه للوحدات القتالية لحدث طارئ أو للتدريب ثم تم فصل الهاتف بعد الرد، مما ترك الكثيرين في حالة من القلق والارتباك.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان ذلك خطأً تقنيا أو بشريا أو هجوما إلكترونيا.