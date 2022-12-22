بحماية الشرطة وبمشاركة عضو بالكنيست.. 249 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 249 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة بالتزامن مع فرض قيود على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن "249 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وأوضح أن 164 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية و85 خلال فترة ما بعد صلاة الظهر.

وأشار المسؤول إلى أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات.

ومن بين مَن اقتحموا المسجد عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من حزب "الليكود" اليميني نسيم فاتوري، بحسب شهود عيان. كما منعت شرطة الاحتلال المصلين دون سن 40 عاما من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.

ودعت جماعات يمينية إسرائيلية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى بمناسبة "عيد الأنوار" (الحانوكا) اليهودي الذي بدأ الأحد الماضي ويستمر أسبوعا.

وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات خلال فترات الأعياد اليهودية، وتتم على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وعام 2008، بدأت الشرطة الإسرائيلية السماح للاقتحامات، بالرغم من التنديد المتكرر من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس والسلطات الفلسطينية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل بشكل مكثف على تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية.