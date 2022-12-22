أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية تدشين الفيلم السينمائي "رحلة العمر" ضمن سلسلة توعوية بأكثر من 9 لغات متنوعة، وسيتم عرضه في قناة "الحج والعمرة" على متن طائرات الخطوط السعودية.

ونشرت الوزارة تفاصيل المشروع التوعوي الذي يعرض رحلة الحج والعمرة بشكل مفصل ويوثق مناسك الحج وتوعية ضيوف الرحمن بتفاصيل أداء رحلتهم الإيمانية.

الحجّ، #رحلة_العمر التي لا تتكرّر 🕋 سعدنا اليوم بتدشين فيلم سينمائي وثائقي، بطابع توعوي، مُترجم إلى 9 لغات عالميّة. شكرًا للهيئة العامة للأوقاف، والخطوط السعوديّة، على هذه الشراكة؛ التي نعتزّ بها في @HajMinistry.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/oIE7cQpUGV — توفيق الربيعة (@tfrabiah) December 19, 2022

وتصل مدة الفيلم إلى 12 دقيقة، تصحبها ترجمة إلى 9 لغات ويعكس رحلة الحاج وكيفية أداء المناسك قبل وأثناء أداء الفريضة، وجرى تصويره في 14 موقعًا رئيسيًّا و4 مواقع مختلفة، وسيُعرض على متن 144 طائرة وأكثر من 28 ألف شاشة.

كما أنه يقدم مجموعة من الإيضاحات حول عدد من السلوكيات المستحبة أثناء وجود ضيوف الرحمن في عدد من المواقع، كالمطارات، ومحطات قطار الحرمين السريع، والمشاعر المقدسة، وداخل الحرمين الشريفين وساحاتهما.

وشارك في العمل أكثر من 800 ممثل رئيسي وثانوي، ليتناول جميع الموضوعات التفصيلية التي تهم قاصدي بيت الله الحرام، بأسلوب مُبسط يغطي جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم لمناسكهم.

وذكرت الوزارة أن قناة الحج والعمر التوعوية بطائرات الخطوط السعودية، ستعرض كل ما يود المسافر معرفته عن تجربته الإيمانية للعمرة أو الحج بلغته الأم، وتعرض أدلة توعوية وأفلاما سينمائية وفيديوهات تعليمية.

وتحتوي قناة التوعية في الطائرة 23 مقطعا تعليميا، و6 أفلام سينمائية بـ7 لغات، و13 دليلا توعويا بـ14 لغة، وفيلما وثائقيا بـ9 لغات، وفيديو محاكاة لبس الإحرام بـ7 لغات.

وأبرز لغات القناة هي العربية والإنجليزية والبنغالية والفارسية والفرنسية والهوسا والإندونيسية والتركية والأردو والأمهرية والإسبانية والروسية والسنهالية والماليزية.