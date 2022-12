الأردن.. تعديل سادس على حكومة الخصاونة يقتصر على حقيبة السياحة والآثار

وافق ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الخميس، على تعديل حكومي جديد اقتصر على حقيبة "السياحة والآثار".

جاء ذلك وفق مرسوم أعلنه الديوان الملكي الأردني، كما يعدّ هذا التعديل السادس في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة منذ تشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وجاء في المرسوم الملكي "يُعيّن معالي السيد مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي، وزيرا للسياحة والآثار".

كما صدر مرسوم آخر بالموافقة على قبول استقالة وزير السياحة والآثار نايف الفايز، الذي قرر مجلس الوزراء تعيينه رئيسا لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وكان الخصاونة أجرى التعديل الخامس على حكومته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشمل 10 وزارات.

مكرم القيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني بتعيينه وزيرا للسياحة والآثار #الأردن

His Majesty King Abdullah II swears in Makram Queisi as Minister of Tourism and Antiquities#Jordan pic.twitter.com/k16vxqA1xh

