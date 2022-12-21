تزامنا مع مناورات بحرية روسية مع الصين.. ميدفيديف يلتقي الرئيس شي في بكين ويناقشان الحرب بأوكرانيا والشراكة الإستراتيجية

أجرى ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، محادثات في العاصمة بكين، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تناولت الشراكة الإستراتيجية والحرب في أوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام صينية إن الرئيس شي أعرب لميدفيديف عن أمله في أن تتحلى كل من موسكو وكييف بضبط النفس، وأن تعالج أطراف الحرب في أوكرانيا مخاوفها الأمنية بالطرق الدبلوماسية.

كما أكد الرئيس الصيني أن تطوير شراكة إستراتيجية مع روسيا خيار إستراتيجي طويل الأمد يقوم به البلدان وفقا لظروفهما الوطنية.

من جهته أعلن ميدفيديف الذي يرأس حزب "روسيا المتحدة" أن محادثاته مع الرئيس الصيني كانت بناءة ومثمرة.

ونشر ميدفيديف مقطعا مصورا على قناته على تليغرام ظهر فيه وهو يلتقي شي ويبتسم لالتقاط صور، إلى جانب لقاء آخر بين مسؤولين صينيين وروس. وقال ميدفيديف إنه ناقش مع شي الشراكة الإستراتيجية "بلا حدود" بين البلدين وكذلك الوضع في أوكرانيا.

وقال أيضا "ناقشنا التعاون بين الحزبين الحاكمين (في الصين وروسيا).. والتعاون الثنائي في إطار شراكتنا الإستراتيجية، بما في ذلك (التعاون) الاقتصادي والإنتاج الصناعي. كما ناقشنا قضايا دولية وشمل ذلك بالطبع الصراع في أوكرانيا". وأضاف "المحادثات كانت مفيدة".

ونقل التلفزيون الصيني عن ميدفيديف القول إن أزمة أوكرانيا "معقدة للغاية" بيد أن روسيا مستعدة لحل المشكلة من خلال المحادثات.

ومن ناحية أخرى، قالت وكالة إنترفاكس الروسية إن ميدفيديف سلم أيضا شي رسالة من نظيره الرئيس فلاديمير بوتين.

وتسعى روسيا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية مع الصين لتعويض خسارتها للعلاقات الغربية، وترى الرئيس الصيني شريكا محتملا في تحالف مناهض للغرب.

في غضون ذلك، تجري القوات البحرية الصينية والروسية اليوم مناورات مشتركة في مقاطعة جيجيانغ شرقي الصين.

وقالت البحرية الصينية إن قواتها، التابعة للقيادة الشرقية والقيادة الشمالية للعمليات، ستشارك في التدريبات إلى جانب القوات الروسية.

وأضافت البحرية الصينية أن التدريبات تهدف إلى تعزيز الجهود للتعامل بشكل مشترك مع تهديدات الأمن البحري، وكذلك حماية السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، وزيادة تعميق شراكة التنسيق الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدريبات عسكرية روسية بيلاروسية مشتركة في مقاطعة بريست قرب حدود بولندا غربي بيلاروسيا. وأضافت أن التدريبات تأتي في إطار الوقوف على جاهزية القوات الإقليمية المشتركة بين البلدين.