وزير الخارجية الإيراني يؤكد من عمّان استعداد السعودية للحوار ويبلغ نظيرته الفرنسية رفض "التدخل" في شؤون بلاده

قال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إنه أبلغ نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، خلال محادثات معها على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، رفض طهران لما سماه تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية لبلاده.

وفي تغريدة على تويتر، قال عبد اللهيان إنه ناقش تعديل المواقف الفرنسية إزاء طهران وإن الطرفين اتفقا على أن مسار الحوار والدبلوماسية هو الأفضل، مؤكدا أن إيران دولة قوية وصلبة، حسب تعبيره.

كما قال وزير الخارجية الإيراني إنه تحدث أمس وديا، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في منطقة البحر الميت بالأردن.

وأضاف عبد اللهيان -في تغريدة على تويتر- أن وزير الخارجية السعودي أكد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إيران.

وأشار إلى أنه تحدث كذلك إلى نظرائه في عُمان وقطر والعراق والكويت، وأكد أن مشاركته في المؤتمر للتأكد على دعم العراق.

ولم ترد الخارجية السعودية -حتى الآن- على طلب لوكالة رويترز من أجل التعليق.

على صعيد آخر، قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، إن طهران لن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات، واتهم الولايات المتحدة بالتحريض على الاحتجاجات في بلاده.

وقال قآني "إيران لن تتراجع أمام الضغط والتهديد" مضيفا أن "أميركا وإسرائيل تتراجعان أمام جبهة المقاومة في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وتتلقيان الهزائم".

وفي الشأن الإيراني أيضا، قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا إن مخاطر التصعيد تتزايد بسبب رفض التفاوض بشأن استعادة الاتفاق النووي، معتبرا أن قرار واشنطن تجميد المفاوضات النووية مع طهران غير مسؤول.