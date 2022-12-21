الشيوخ الأميركي يقر تعيين سفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى روسيا

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء تعيين لين تريسي سفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى روسيا.

وتخلف تريسي -التي شغلت منصب سفيرة لبلادها لدى أرمينيا- جون سوليفان الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب وتقاعد في سبتمبر/أيلول الماضي.

وصدق مجلس الشيوخ على تعيين السفيرة الجديدة بأغلبية 93 صوتا مقابل اعتراض اثنين من أعضاء المجلس.

وجاء إقرار تعيين الدبلوماسية الأميركية المخضرمة في هذا المنصب قبيل بدء محادثات في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يقوم بزيارة لواشنطن وصفت بالتاريخية.

كما تأتي هذه الخطوة فيما تشهد العلاقات بين واشنطن وموسكو تدهورا كبيرا بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي والدعم الأميركي لكييف.

وتقول واشنطن إنها تبقي على خطوط الاتصال مع موسكو تجنبا لحدوث سوء تقدير، وتبدي استعدادها لإجراء محادثات مع الروس من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.