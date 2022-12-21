سوريا.. منظمة حقوقية تتهم النظام بقتل مئات المختفين قسريا هذا العام

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 547 شهادة وفاة لمختفين قسريا من قبل النظام السوري منذ مطلع عام 2022، من بينهم نساء وأطفال، حيث لقوا حتفهم في محاكم ومشافٍ عسكرية.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أمس الثلاثاء إنها حصلت هذا العام على 547 بيان وفاة من دون بيان سبب الوفاة، ولم تنشرها دوائر السجل المدني التابعة للنظام، كما أنها لم تخبر أهل المتوفين.

وأشارت الشبكة إلى أن تلك الوثائق تضمنت توثيق وفاة 15 طفلا و19 امرأة.

وقالت وكالة رويترز إنها اطلعت على 80 وثيقة، وإن من بين تلك الوثائق ما أظهر وفاة طفلتين، إحداهما بعمر 3 سنوات والأخرى 6 سنوات.

ولفتت الشبكة إلى أن معظم بيانات الوفاة التي تمكن فريقها من الحصول عليها يظهر فيها مكان الوفاة في مشفى تشرين العسكري أو محكمة الميدان العسكرية في دمشق، مضيفة "وهذا يشير إلى أن هذا الشخص قد حكم عليه بالإعدام".

وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الموضوع وإصدار قرار بموجب الفصل السابع يدين قتل النظام السوري المختفين قسريا لديه، ويحمله مسؤولية الكشف عن مصيرهم.

كما أوصى التقرير المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ بقية المعتقلين قبل أن يقتلوا بسبب التعذيب وسوء ظروف مراكز الاحتجاز، واتخاذ خطوات جدية تجاه عملية التغيير السياسي لإنقاذ الشعب السوري من الدكتاتورية والاستبداد، حسب وصفه.