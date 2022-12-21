أصغر دولة في القارة الأفريقية تعلن إحباط محاولة انقلاب

أعلنت حكومة غامبيا اليوم الأربعاء أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكرية في اليوم السابق واعتقلت 4 جنود، وأكدت في بيان أنها "تسيطر" على الوضع "بالكامل".

وقال الناطق باسم الحكومة الغامبية إيبريما جي سانكاريه في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "بناء على معلومات استخبارية تفيد بأن جنودا في الجيش الغامبي كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا للرئيس أداما بارو، شنت القيادة العليا (القوات المسلحة) عملية عسكرية أمس" الثلاثاء.

وأضاف سانكاريه مستشار الرئيس أيضا في البيان أنه "تم اعتقال 4 جنود مرتبطين بهذه المحاولة الانقلابية المفترضة"، موضحا أن الشرطة العسكرية تقوم باستجوابهم بينما يجري البحث عن 3 شركاء لهم.

وقال إن "الحكومة تحث المواطنين والمقيمين وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي على ممارسة أعمالهم كالمعتاد، لأن الوضع تحت السيطرة بالكامل ولا داعي للذعر".

وتحدث شهود عن جنود يتنقلون حول مقر الرئاسة في وسط العاصمة بانجول مساء الثلاثاء، في حين سرت شائعات ليلا عن محاولة انقلاب في أصغر دولة في البر الرئيسي بالقارة الأفريقية (مساحتها حوالي 11 ألف كم مربع فقط).

20 عاما من الدكتاتورية

ولم يتول نظام ديمقراطي السلطة في غامبيا سوى في 2017 بعد أكثر من 20 عاما من الدكتاتورية بقيادة يحيى جامع.

وفي حال تأكدت، ستكون هذه أحدث محاولة انقلاب يشهدها بلد في غرب أفريقيا منذ 2020، بعد انقلابين ناجحين في مالي وبوركينا فاسو وآخر في غينيا، ومحاولة فرض أمر واقع في غينيا بيساو.

وأدى وصول أداما بارو غير المتوقع إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2017 إلى إنهاء عقدين من الحكم الاستبدادي في هذا البلد الصغير الفقير الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة.

وفاز بارو بولاية ثانية في ديسمبر/كانون الأول 2021 خلال انتخابات رئاسية شكلت أول انتقال مفتوح منذ انتهاء الدكتاتورية على رأس هذه المستعمرة البريطانية السابقة.