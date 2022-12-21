بعد معركة طويلة.. لجنة في الكونغرس الأميركي تقرر نشر السجلات الضريبية لترامب

صوتت لجنة في الكونغرس الأميركي، أمس الثلاثاء، على نشر السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب علنا، في خطوة من المؤكد أنها ستشعل خلافا سياسيا وكذلك غضبا بين بعض خبراء الخصوصية في البلاد.

وقررت لجنة "السبل والموارد" في مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- نشر الوثائق، بعد عدة ساعات من النقاش.

ويأتي القرار بعد معركة طويلة أسفرت نهاية المطاف عن تمهيد المحكمة العليا الطريق، الشهر الماضي، لوزارة الخزانة لإرسال العائدات إلى الكونغرس.

ويعارض الرئيس السابق منذ فترة طويلة هذه الخطوة التي صوت ضدها الجمهوريون في اللجنة.

ولسنوات، حاول ترامب حماية إقراراته الضريبية من تسليمها إلى اللجنة، وفشل في النهاية بالمحكمة العليا الشهر الماضي.

وخلافا للممارسة المعتادة بالولايات المتحدة، لم يعلن "قطب العقارات" عن إقراراته الضريبية سواء كمرشح رئاسي أو بعد انتقاله إلى البيت الأبيض.

ويعد هذا القرار الصفعة الثانية هذا الأسبوع لترامب، الذي أعلن مؤخرا أنه سيرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة عام 2024، حيث صوتت أول أمس -بالإجماع- لجنة تبحث في اقتحام مبنى "الكابيتول" في 6 يناير/كانون الثاني 2021 على توصية بأن تجري وزارة العدل تحقيقات جنائية مع ترامب وشركائه.