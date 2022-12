بسبب اللون البرتقالي.. راهب هندوسي يتوعد شاروخان "بالحرق حيا"

أدلى راهب هندوسي يدعى جاغادجورو بارامانس، بتصريح صحفي مثير للجدل، هدد خلاله الممثل الهندي المسلم الشهير شاروخان، بـ"حرقه حيا" إذا قابله.

وبحسب صحيفة (New Indian Express) التي ترجمت تصريحات رجل الدين الهندوسي، فإن تهديده لشاروخان جاء بعد إصدار أغنية فيلمه الجديد، والتي تظهر فيها ممثلة ترتدي فستانا بلون الزعفران في لقطة راقصة، اعتبرها الراهب إهانة لهذا اللون الذي يرمز للعقيدة الهندوسية.

وبحسب الصحيفة الهندية؛ فإن بارامانس، قال: "لقد أهانوا لون الزعفران؛ يجب مقاطعة مثل هذه الأفلام، لم يقم شاروخان بأي مسلسل على شبكة الإنترنت ضد النبي لأنه لا يملك الشجاعة، إنه يهين عقيدتنا فقط".

وأضاف بارامانس، "لقد جعل إهانة عقيدتنا وسيلة لكسب المال، وعندما تُهان عقيدتنا؛ فسيتم إصدار حكم بالإعدام، وأنا بنفسي سأحرق شاروخان حيا إذا رأيته".

وعبّر نشطاء ومدونون على منصات التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من تصريحات الواعظ الهندوسي، وقالت الكاتبة الهندية، بريتي تشوبي، عبر حسابها على تويتر: "هذا الشخص منافق، وإن كانت المقاطعة واجبة؛ فيجب علينا مقاطعة كل رجال الدين أصحاب العقلية الإجرامية مثله".

فيما وصف الصحفي، زيا حق، تصريحات بارامانس بأنها "مضحكة"، فيما وجّه نداء إلى السلطات الهندية، قائلًا: "هذه التصريحات تعدٍّ صارخ للقانون ويجب إلقاء القبض على هذا الشخص فورًا".

Open threat to kill Shah Rukh Khan .@iamsrk . He also calls upon others to find, kill the actor. Laughable, but there is a clear breach of law here and this person should be arrested u/s IPC 503-08 immediately .@Uppolice .@igrangeayodhya #srkians #SRK𓃵 https://t.co/vs55zWwlzM

— Zia Haq (@ziahaq) December 20, 2022