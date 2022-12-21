برلمان بيرو يتخذ قرارا حاسما بشأن موعد الانتخابات

صوّت البرلمان في بيرو لصالح تقديم موعد الانتخابات العامة من عام 2026 إلى أبريل/نيسان 2024.

واتخذ البرلمان قرار تقديم موعد الانتخابات مساء أمس الثلاثاء بأغلبية 93 صوتا مقابل 30 صوتا وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وبموجب التعديل يتعين على الرئيسة الحالية دينا بولوارتي تسليم السلطة في يوليو/تموز 2024 للفائز في تلك الانتخابات.

وسعيا لتهدئة الاحتجاجات، اقترحت بولوارتي تقديم موعد الاقتراع إلى العام المقبل لكن البرلمان رفض ذلك.

واستبعدت الرئيسة البيروفية الاستقالة من منصبها، وأصرت على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك غداة تصويت البرلمان البيروفي ضد الاقتراح الذي تقدمت به.

وتشهد بيرو احتجاجات واسعة وأعمال عنف خلفت ما لا يقل عن 19 قتيلا ونحو 600 جريح بعد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعزل البرلمان بيدرو كاستيلو بعدما حاول للمرة الثالثة حل المجلس وتولي السلطة التشريعية بنفسه، وبعد ذلك اعتقلته الشرطة وأمرت المحكمة العليا بحسبه لمدة 18 شهرا في انتظار محاكمته بتهم تشمل محاولة الانقلاب على الدستور.

وأعلنت السلطات مؤخرا حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 30 يوما إثر المواجهات بين الشرطة والمحتجين في مناطق عدة على خلفية عزل كاستيلو وإيداعه السجن.