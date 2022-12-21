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إيلون ماسك: سأتنحى عن رئاسة تويتر عندما أجد شخصا "أحمقا" لتولي الوظيفة

Elon Musk & Twitter
57.5% من بين أكثر من 17 مليون مستخدم لتويتر صوتوا لصالح تنحي إيلون ماسك عن رئاسة الشركة (الأناضول)
21/12/2022-|آخر تحديث: 21/12/202208:04 AM (مكة المكرمة)

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك الثلاثاء أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر بمجرد أن يجد شخصا "أحمقا" يتولى المنصب.

وقال ماسك في تغريدة: "سأستقيل من منصبي رئيسا تنفيذيا بمجرد أن أجد شخصا أحمق بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك ، سأقوم فقط بتشغيل فرق البرامج والخوادم".

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من يوم من الصمت تجاه الاستطلاع الذي أطلقه ماسك بنفسه عبر المنصة وأيدت فيه غالية من مستخدمي تويتر تنحّيه عن منصبه في الشركة.

وشارك في ذلك التصويت أكثر من 17 مليون مستخدم قال 57.5% منهم إن ماسك يجب أن يستقيل.

وأشار الملياردير إلى تلك النتيجة بشكل غير مباشر فقط، حيث ذكر أن استطلاعات الرأي المستقبلية يمكن أن تقتصر على مستخدمي نظام "تويتر بلو" مدفوع الأجر.

وأثار ماسك، الذي يرأس خصوصا شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، جدلاً واسعاً منذ أن استحوذ على شركة تويتر في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 44 مليار دولار.

ومنذ استحواذه على تويتر، فصل ماسك نصف كبار الموظفين في الشركة وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضلّلة بشأن كوفيد-19.

كما جمّد ماسك حسابات بعض الصحفيين ومنع الترويج عبر تويتر لمنصات اجتماعية منافسة، قبل أن يعود عن ذلك.

وأثارت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صنّاع القرارات السياسية في كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا. وسبق للمفوضية الأوروبية وأنّ حذّرت ماسك من أنّ الاتّحاد الأوروبي قد يفرض "عقوبات" عليه بسبب التهديد الذي يشكّله لحرية الإعلام.

وانخفض سعر سهم تويتر بمقدار الثُلث منذ أن اشترى ماسك المنصّة.

المصدر : الجزيرة