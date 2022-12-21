إيلون ماسك: سأتنحى عن رئاسة تويتر عندما أجد شخصا "أحمقا" لتولي الوظيفة

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك الثلاثاء أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر بمجرد أن يجد شخصا "أحمقا" يتولى المنصب.

وقال ماسك في تغريدة: "سأستقيل من منصبي رئيسا تنفيذيا بمجرد أن أجد شخصا أحمق بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك ، سأقوم فقط بتشغيل فرق البرامج والخوادم".

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من يوم من الصمت تجاه الاستطلاع الذي أطلقه ماسك بنفسه عبر المنصة وأيدت فيه غالية من مستخدمي تويتر تنحّيه عن منصبه في الشركة.

وشارك في ذلك التصويت أكثر من 17 مليون مستخدم قال 57.5% منهم إن ماسك يجب أن يستقيل.

وأشار الملياردير إلى تلك النتيجة بشكل غير مباشر فقط، حيث ذكر أن استطلاعات الرأي المستقبلية يمكن أن تقتصر على مستخدمي نظام "تويتر بلو" مدفوع الأجر.

وأثار ماسك، الذي يرأس خصوصا شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، جدلاً واسعاً منذ أن استحوذ على شركة تويتر في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 44 مليار دولار.

ومنذ استحواذه على تويتر، فصل ماسك نصف كبار الموظفين في الشركة وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضلّلة بشأن كوفيد-19.

كما جمّد ماسك حسابات بعض الصحفيين ومنع الترويج عبر تويتر لمنصات اجتماعية منافسة، قبل أن يعود عن ذلك.

وأثارت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صنّاع القرارات السياسية في كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا. وسبق للمفوضية الأوروبية وأنّ حذّرت ماسك من أنّ الاتّحاد الأوروبي قد يفرض "عقوبات" عليه بسبب التهديد الذي يشكّله لحرية الإعلام.

وانخفض سعر سهم تويتر بمقدار الثُلث منذ أن اشترى ماسك المنصّة.