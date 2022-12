إيلون ماسك: سأتنحى عن رئاسة تويتر عندما أجد شخصا "أحمقا" لتولي الوظيفة

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك الثلاثاء أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر بمجرد أن يجد شخصا "أحمقا" يتولى المنصب.

وقال ماسك في تغريدة: "سأستقيل من منصبي رئيسا تنفيذيا بمجرد أن أجد شخصا أحمق بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك ، سأقوم فقط بتشغيل فرق البرامج والخوادم".

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022