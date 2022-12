10 أشهر على الحرب.. زيلينسكي يلتقي بايدن في البيت الأبيض وبلينكن يستقبله بقرار "مهم"

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الأربعاء- في البيت الابيض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول زيارة يقوم بها للخارج منذ بدء الحرب على بلاده، في حين أعلنت روسيا خططًا عسكرية جديدة ستنفّذها على السواحل الأوكرانية.

بينما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبيل وصول زيلينسكي إلى واشنطن، أن بلاده ستزوّد أوكرانيا بمنظومة (باتريوت) التي تطلبها كييف منذ أشهر، وحُزمة من المساعدات الأخرى.

ولدى وصوله إلى البيت الأبيض، وقف زيلينسكي إلى جانب جو بايدن وعقيلته جيل مرتديًا سترة عسكرية، قبيل إجراء محادثات ثنائية وعقد مؤتمر صحفي مشترك.

وفي وقت سابق، أعلنت الناطقة الرئاسية الأميركية كارين جان-بيير -في بيان- أن هذه الزيارة -التي تتزامن مع دخول الحرب يومها الـ300- تؤكد أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما اقتضت الضرورة".

وهذه الزيارة التي تحيط بها إجراءات أمنية مشددة جدًا، لن تستغرق سوى "ساعات قصيرة".

وقد أعلن بلينكن – في بيان- أن "رِزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت، القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات، وصواريخ باليستية قصيرة المدى، وطائرات تحلّق على علوّ يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية، التي تم تسليمها إلى الآن".

ولاحقًا، أوضحت الخارجية الأميركية أن واشنطن لم ترسل حتى الآن سوى واحدة من منظوماتها السريعة التحرك، في وقت تواجه فيه أوكرانيا تكثيفًا للضربات الروسية.

ومنظومة باتريوت تشكّل جزءًا من حزمة مساعدة عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة نحو 1.85 مليار دولار، بينها مليار على شكل أسلحة لكييف من مخزونات الجيش الأميركي، أي يمكن تسليمها سريعًا، و850 مليونًا من الطلبيات لدى الصناعات الدفاعية، مما يعني مُهلًا قد تمتد أشهرًا عدة، وربما أعوامًا.

وهذه المساعدة الجديدة ترفع قيمة المساعدة العسكرية الإجمالية إلى 21.3 مليار دولار التي قدّمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ هجوم روسيا في 20 فبراير/شباط الماضي، وإلى 21.9 مليار دولار منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2021.

في غضون ذلك، أعلنت موسكو -اليوم الأربعاء- أنها تخطط لإقامة قواعد بحرية في مدينتين ساحليتين سيطرت عليهما جنوب أوكرانيا.

وفي تقرير خلال اجتماعه بين الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين العسكريين، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو "الميناءان في برديانسك وماريوبول يعملان بكامل طاقتهما، نخطط لنشر قواعد فيهما لدعم السفن وخدمات إنقاذ في حالات الطوارئ، ووحدات إصلاح سفن البحرية".

كما اقترح وزير الدفاع الروسي زيادة عدد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض العمليات في أوكرانيا، إلى 1.5 مليون عنصر، إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.

وقال شويغو "من الضروري زيادة عدد القوات المسلحة إلى 1.5 مليون عنصر، بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد".

وتعليقًا على الحرب في أوكرانيا، قال شويغو إن روسيا تقاتل هناك "قوات الغرب المتضافرة"؛ بسبب دعمها المالي، وشحنات الأسلحة إلى كييف.

🇷🇺⚔️🇺🇦Vladimir Putin takes part in an expanded meeting of the Board of the Ministry of Defense pic.twitter.com/Pn4svaTxej

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) December 21, 2022