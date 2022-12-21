10 أشهر على الحرب.. زيلينسكي يلتقي بايدن في البيت الأبيض وبلينكن يستقبله بقرار "مهم"

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الأربعاء- في البيت الابيض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول زيارة يقوم بها للخارج منذ بدء الحرب على بلاده، في حين أعلنت روسيا خططًا عسكرية جديدة ستنفّذها على السواحل الأوكرانية.

بينما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبيل وصول زيلينسكي إلى واشنطن، أن بلاده ستزوّد أوكرانيا بمنظومة (باتريوت) التي تطلبها كييف منذ أشهر، وحُزمة من المساعدات الأخرى.

ولدى وصوله إلى البيت الأبيض، وقف زيلينسكي إلى جانب جو بايدن وعقيلته جيل مرتديًا سترة عسكرية، قبيل إجراء محادثات ثنائية وعقد مؤتمر صحفي مشترك.

وفي وقت سابق، أعلنت الناطقة الرئاسية الأميركية كارين جان-بيير -في بيان- أن هذه الزيارة -التي تتزامن مع دخول الحرب يومها الـ300- تؤكد أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما اقتضت الضرورة".

وهذه الزيارة التي تحيط بها إجراءات أمنية مشددة جدًا، لن تستغرق سوى "ساعات قصيرة".

Zelensky at the White House pic.twitter.com/lrYPVQN7OG — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) December 21, 2022

تزويد كييف بمنظومة باتريوت

وقد أعلن بلينكن – في بيان- أن "رِزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت، القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات، وصواريخ باليستية قصيرة المدى، وطائرات تحلّق على علوّ يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية، التي تم تسليمها إلى الآن".

ولاحقًا، أوضحت الخارجية الأميركية أن واشنطن لم ترسل حتى الآن سوى واحدة من منظوماتها السريعة التحرك، في وقت تواجه فيه أوكرانيا تكثيفًا للضربات الروسية.

ومنظومة باتريوت تشكّل جزءًا من حزمة مساعدة عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة نحو 1.85 مليار دولار، بينها مليار على شكل أسلحة لكييف من مخزونات الجيش الأميركي، أي يمكن تسليمها سريعًا، و850 مليونًا من الطلبيات لدى الصناعات الدفاعية، مما يعني مُهلًا قد تمتد أشهرًا عدة، وربما أعوامًا.

وهذه المساعدة الجديدة ترفع قيمة المساعدة العسكرية الإجمالية إلى 21.3 مليار دولار التي قدّمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ هجوم روسيا في 20 فبراير/شباط الماضي، وإلى 21.9 مليار دولار منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2021.

خطط روسية لإقامة قواعد بحرية جنوب أوكرانيا

في غضون ذلك، أعلنت موسكو -اليوم الأربعاء- أنها تخطط لإقامة قواعد بحرية في مدينتين ساحليتين سيطرت عليهما جنوب أوكرانيا.

وفي تقرير خلال اجتماعه بين الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين العسكريين، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو "الميناءان في برديانسك وماريوبول يعملان بكامل طاقتهما، نخطط لنشر قواعد فيهما لدعم السفن وخدمات إنقاذ في حالات الطوارئ، ووحدات إصلاح سفن البحرية".

كما اقترح وزير الدفاع الروسي زيادة عدد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض العمليات في أوكرانيا، إلى 1.5 مليون عنصر، إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.

وقال شويغو "من الضروري زيادة عدد القوات المسلحة إلى 1.5 مليون عنصر، بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد".

وتعليقًا على الحرب في أوكرانيا، قال شويغو إن روسيا تقاتل هناك "قوات الغرب المتضافرة"؛ بسبب دعمها المالي، وشحنات الأسلحة إلى كييف.

🇷🇺⚔️🇺🇦Vladimir Putin takes part in an expanded meeting of the Board of the Ministry of Defense pic.twitter.com/Pn4svaTxej — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) December 21, 2022

من جهته، قال بوتين خلال الاجتماع ذاته إنه على ثقة أن روسيا ستفوز في الحرب ضد أوكرانيا، وأضاف في خطاب متلفز بوزارة الدفاع الروسية "أنا على ثقة من أن خطوة بخطوة سوف نحقق جميع أهدافنا".

وأوضح بوتين أن الحرب تعدّ تجربة قيّمة لتعزيز الجيش الروسي. وشبّه القتال في أوكرانيا بالحروب النابليونية، والحربين العالمية الأولى والثانية. ودعا لإسراع وتيرة إعادة تسليح الجيش وتحديثه.

وأكد الرئيس الروسي أنه "في مطلع الشهر المقبل ستكون الفرقاطة أميرال غورشكوف في الخدمة، ومزودة بصواريخ تسيركون جديدة، لا مثيل لها في العالم".

كما أعلن أن الأسطول الروسي سيحصل -بداية من مطلع الشهر المقبل- على صواريخ جديدة فرط صوتية عابرة من طراز "تسيركون"، وهو سلاح من المجموعة الجديدة التي طوّرتها موسكو في السنوات الماضية.

تطورات ميدانية متسارعة

ميدانًيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على مرتفعات وخطوط أمامية جديدة أثناء المعارك في محور دونيتسك شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة إنه تم القضاء على عشرات العسكريين الأوكرانيين في دونيتسك ولوغانسك ومحور كوبيانسك في خاركيف.

كما أعلنت قوات الإنزال الجوية الروسية استهداف أنظمة رادار أوكرانية بطائرة مسيرة انتحارية روسية الصنع من طراز "لانتسيت"، ونشرت صورًا على موقع تليغرام قالت إنها للحظة الاستهداف الذي تم في مقاطعة خيرسون جنوبًا.

في المقابل، أفاد الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية قصفت مناطق سيطرته في خيرسون أكثر من 40 مرة خلال الساعات الماضية.

كما أعلن الجيش الأوكراني استمرار القصف الروسي على مقاطعات ميكولايف ودنيبرو وزاباروجيا وخاركيف ومناطق سيطرة القوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك.

القوات الروسية تسحب بعض وحداتها القتالية

في سياق متصل، قالت قيادة عمليات الجنوب في القوات الأوكرانية إن القوات الروسية تسحب بعض وحداتها القتالية من بعض المناطق، على طول الضفة الشرقية لنهر دنيبرو إلى خطوط القتال الخلفية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع استمرار القصف الأوكراني على مواقع القوات الروسية في المنطقة، ومع قصف متبادل عند ضفتي النهر.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية استطاعت أن تؤمّن لنفسها موطئ قدم، حسب تعبيرها، في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

وأضافت أن معارك تدور الآن في المدينة بين الجيش الأوكراني من جانب، وقوات فاغنر والجيش الروسي من جانب آخر.

وجاء في بيان الوزارة أن القوات الروسية حققت تقدمًا وصفته باليسير في الجهة الشرقية من المدينة، وأنها تتقدم باتجاه الأحياء السكنية فيها.