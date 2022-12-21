تضمن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء خلال اجتماع نهاية العام مع قادة وزارة الدفاع نقاطا عدة مهمة تتعلق بإستراتيجية الجيش الروسي التسليحية والتطويرية لمواجهة الغرب.

والاجتماع الذي ألقى فيه بوتين كلمته هو اجتماع سنوي مخصص لوزارة الدفاع الروسية لاستعراض إنجازاتها خلال العام الماضي وعرض إستراتيجيتها للعام المقبل.

وفيما يلي أبرز 10 نقاط وردت في خطاب بوتين الذي يعكس إستراتيجية بلاده للمرحلة المقبلة: