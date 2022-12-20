دمشق تعلن إصابة عسكرييْن في قصف إسرائيلي بمحيط العاصمة

أصيب عسكريان سوريان بجروح في قصف إسرائيلي استهدف مواقع في محيط دمشق وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) مساء أمس الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها"، مشيرا إلى أن "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف استهدف مستودعا للأسلحة تابعا لحزب الله اللبناني يقع بين مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة.

وتحدث المرصد عن سقوط قتيلين جراء القصف، دون أن يتمكن من تحديد هوية أو جنسية أي منهما، وتنشط في المنطقة -وفقا للمرصد- فصائل موالية لإيران وحزب الله اللبناني.

وتنفذ إسرائيل قصفا متكررا على مواقع عدة في سوريا، واستهدف آخر قصف مواقع في محافظتي حمص وحماة وسط البلاد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتسبب بمقتل 4 عسكريين سوريين وفقا لإعلام النظام السوري.

وجاء القصف حينها بعد نحو أسبوع من استهداف مطار الشعيرات العسكري في وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح.