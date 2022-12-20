الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة على حدود لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة على الحدود اللبنانية، قال إنها تابعة "فيما يبدو" لحزب الله اللبناني.

وقال في بيان "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي مسيرة تسللت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت القوات بإسقاطها إذ تابعتها أنظمة المراقبة".

وتابع البيان "كما يبدو فإن المسيرة تابعة لجماعة حزب الله"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحزب.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن الاحتلال اعتراض 3 طائرات مسيرة اقتربت من "المياه الاقتصادية الإسرائيلية".

واتهم الاحتلال حزب الله بإطلاق تلك الطائرات نحو حقل كاريش للغاز، الذي كان موضع نزاع بين لبنان وإسرائيل وقتها، مشيرا إلى أنه تم اعتراضها بواسطة طائرة حربية وسفينة صواريخ.