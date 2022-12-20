الحكومة الأفغانية تصدر قرارا بشأن تعليم الفتيات بالجامعات وواشنطن تعلق

أعلنت الحكومة الأفغانية التي تتزعمها حركة طالبان اليوم الثلاثاء إغلاق الجامعات الحكومية والخاصة أمام الفتيات والنساء في عموم أفغانستان، وسارعت الولايات المتحدة للتنديد بالقرار.

وقال مصدر حكومي للجزيرة إن زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده طالب وزارة التعليم العالي بتنفيذ قرار إغلاق الجامعات أمام الفتيات.

ويأتي القرار بعد منع حركة طالبان فتح المدارس المتوسطة والثانوية أمام البنات بعد وصولها إلى السلطة صيف العام الماضي، وتوجد في أفغانستان 40 جامعة حكومية ونحو 140 جامعة خاصة منها 68 في العاصمة كابل.

وفي واشنطن، نددت الخارجية الأميركية بشدة بما سمته قرار طالبان غير المبرر بمنع الفتيات والنساء من الجامعات، وقالت إن الولايات المتحدة ستفرض إجراءات لمحاسبة الحركة مع الاستمرار في مساعدة الشعب الأفغاني.

كما نددت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة بقرار الحكومة الأفغانية، وقالت إنه لا يمكن أن تكون طالبان "عضوا شرعيا في المجتمع الدولي حتى تحترم حقوق كل الأفغان وخاصة النساء"، بحسب تعبيرها.

يذكر أن نحو 40% من الجامعات الخاصة أغلقت بسبب الأوضاع المادية بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وقال مصدر بوزارة التعليم العالي إن أكثر من 200 أستاذ جامعي غادروا أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة.