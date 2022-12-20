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طالبان تفرج عن أميركييْن وواشنطن ترى القرار بادرة "حسن نية"

Afghanistan blast: 19 killed and many wounded at Kabul education center
عناصر من قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية في العاصمة كابل (الأناضول)
20/12/2022-|آخر تحديث: 21/12/202212:08 AM (مكة المكرمة)

أعلنت الخارجية الأميركية أن الحكومة الأفغانية -التي تتزعمها حركة طالبان- أفرجت الثلاثاء عن مواطنيْن أميركيين كانا محتجزين في أفغانستان.

ووصف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس الإفراج عنهما بأنه بادرة حسن نية من جانب طالبان، ولم يكن في إطار صفقة تبادل سجناء أو معتقلين، مؤكدا أن بلاده لم تدفع أي أموال مقابل إطلاق سراحهما.

وقال برايس إن المفرج عنهما سيعودان قريبا إلى عائلتيهما، مضيفا أن قواعد السرية تمنعه من تقديم مزيد من التفاصيل بشأنهما.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلاده تؤكد على ضرورة الإفراج عن أي أميركيين آخرين محتجزين في أفغانستان.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت الحكومة الأفغانية عن صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة تم بمقتضاها الإفراج عن بشر نورزاي المقرب من مؤسس حركة طالبان مقابل إطلاق سراح المهندس الأميركي مارك فريريتشز المحتجز في أفغانستان منذ عامين.

المصدر : الجزيرة + وكالات