طالبان تفرج عن أميركييْن وواشنطن ترى القرار بادرة "حسن نية"

أعلنت الخارجية الأميركية أن الحكومة الأفغانية -التي تتزعمها حركة طالبان- أفرجت الثلاثاء عن مواطنيْن أميركيين كانا محتجزين في أفغانستان.

ووصف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس الإفراج عنهما بأنه بادرة حسن نية من جانب طالبان، ولم يكن في إطار صفقة تبادل سجناء أو معتقلين، مؤكدا أن بلاده لم تدفع أي أموال مقابل إطلاق سراحهما.

وقال برايس إن المفرج عنهما سيعودان قريبا إلى عائلتيهما، مضيفا أن قواعد السرية تمنعه من تقديم مزيد من التفاصيل بشأنهما.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلاده تؤكد على ضرورة الإفراج عن أي أميركيين آخرين محتجزين في أفغانستان.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت الحكومة الأفغانية عن صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة تم بمقتضاها الإفراج عن بشر نورزاي المقرب من مؤسس حركة طالبان مقابل إطلاق سراح المهندس الأميركي مارك فريريتشز المحتجز في أفغانستان منذ عامين.