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شقيقة كيم تدلي بتصريحات… كوريا الشمالية تتعهد بتدابير عسكرية حاسمة ردا على الإستراتيجية الجديدة لليابان

FILE PHOTO: Kim Yo Jong, sister of North Korea's leader Kim Jong Un attends a wreath-laying ceremony at Ho Chi Minh Mausoleum in Hanoi, Vietnam March 2, 2019. REUTERS/Jorge Silva/Pool/File Photo
كيم يو جونغ قالت إن تطوير القدرات الصاروخية يرتبط مباشرة بأمن كوريا الشمالية (رويترز)
20/12/2022

تعهدت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء باتخاذ تدابير عسكرية حاسمة ردا على الإستراتيجية العسكرية التي أعلنت عنها اليابان مؤخرا، في حين أدلت شقيقة الزعيم كيم جونغ أون بتصريحات حول البرنامج الصاروخي لبيونغ يانغ.

وقد شددت كوريا الشمالية على أن الإستراتيجية الأمنية اليابانية الجديدة "انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة وتحد خطير للسلام الدولي".

وقالت بيونغ يانغ إن من حقها "اتخاذ تدابير عسكرية حاسمة لحماية حقوقنا وسنُظهر بالأفعال خطورة الخيارات اليابانية الأخيرة".

وكانت اليابان كشفت الجمعة عن سياسة دفاعية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية تتضمن تخصيص 320 مليار دولار لتقوية قدراتها العسكرية. وتتضمن السياسة الدفاعية الجديدة حق القوات اليابانية بشن "ضربات مضادة" ضد دول تعتبرها معادية.

"العقوبات لن توقفنا"

في سياق متصل، شددت كوريا الشمالية اليوم على أن العقوبات الإضافية لن توقف برنامجها الصاروخي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين متوسطي المدى فيما وصفته بأنه اختبار "مهم" لتطوير قمر صناعي للتجسس".

وقالت كيم يو جونغ إن هذا التطوير مرتبط مباشرة بأمن البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات