شقيقة كيم تدلي بتصريحات… كوريا الشمالية تتعهد بتدابير عسكرية حاسمة ردا على الإستراتيجية الجديدة لليابان

تعهدت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء باتخاذ تدابير عسكرية حاسمة ردا على الإستراتيجية العسكرية التي أعلنت عنها اليابان مؤخرا، في حين أدلت شقيقة الزعيم كيم جونغ أون بتصريحات حول البرنامج الصاروخي لبيونغ يانغ.

وقد شددت كوريا الشمالية على أن الإستراتيجية الأمنية اليابانية الجديدة "انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة وتحد خطير للسلام الدولي".

وقالت بيونغ يانغ إن من حقها "اتخاذ تدابير عسكرية حاسمة لحماية حقوقنا وسنُظهر بالأفعال خطورة الخيارات اليابانية الأخيرة".

وكانت اليابان كشفت الجمعة عن سياسة دفاعية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية تتضمن تخصيص 320 مليار دولار لتقوية قدراتها العسكرية. وتتضمن السياسة الدفاعية الجديدة حق القوات اليابانية بشن "ضربات مضادة" ضد دول تعتبرها معادية.

"العقوبات لن توقفنا"

في سياق متصل، شددت كوريا الشمالية اليوم على أن العقوبات الإضافية لن توقف برنامجها الصاروخي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين متوسطي المدى فيما وصفته بأنه اختبار "مهم" لتطوير قمر صناعي للتجسس".

وقالت كيم يو جونغ إن هذا التطوير مرتبط مباشرة بأمن البلاد.