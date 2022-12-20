3 قتلى بانفجار خط لتصدير الغاز من روسيا إلى أوروبا

لقي 3 عمال حتفهم وأصيب شخص آخر بعد أن تسبب تسرب للغاز في انفجار كبير بخط غاز روسي يستخدم لتصدير الغاز من سيبيريا إلى أوروبا.

وما زال سبب التسريب في خط يورينجوي- بوماري- أوجهورود في جمهورية تشوفاشيا الروسية غير معلوم، وفق إعلان السلطات.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة ملتقطة من موقع الانفجار كرة ضخمة من اللهب قرب قرية يامباختينو التي تقع على بعد نحو 600 كيلومتر شرق موسكو.

وكان هناك عمل غير محدد يُجرى في خط الأنابيب البري، الذي يرجع تشييده إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأرسلت شركة غازبروم الحكومية للغاز فريق طوارئ لإجراء أعمال إصلاح. كما من المقرر أن تتولى لجنة معينة خصيصا التحقيق في سبب وقوع الحادث، وبدأت سلطة التحقيق المحلية الإجراءات الجنائية المتعلقة بانتهاك قواعد السلامة.

وكانت قد وقعت عدة تسريبات للغاز في خطوط نقل الغاز من روسيا لأوروبا حيث شهدت مياه بحر البلطيق تسربا للغاز في 4 مواضع مختلفة من خط أنابيب "نورد ستريم" (Nord Stream)، وفق ما أعلنته الحكومتان السويدية والدانماركية في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعتبر خط أنابيب نورد ستريم أو "السيل الشمالي" خط أنابيب مزدوجا يتجاوز طوله 1200 كيلومتر، وينقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وهو أطول خط أنابيب تحت مياه البحر.

وتوقفت الإمدادات عبر "نورد ستريم 1" منذ نهاية أغسطس/آب الماضي لإجراء عمليات صيانة، لكن خط الأنابيب لم يستأنف عمله.