شهدت محافظات الجنوب في المملكة الأردنية منذ مطلع الشهر الجاري عددا من الإضرابات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانا.

وفيما يأتي تسلسل زمني لتسارع الأحداث في المملكة:

1 نوفمبر/تشرين الثاني: قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات للمرة السادسة على التوالي خلال عامين.

قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات للمرة السادسة على التوالي خلال عامين. 5 ديسمبر/كانون الأول: قرر عدد من سائقي الشاحنات في محافظات عدة كمعان والعقبة والكرك والزرقاء ومحافظات أخرى، تنفيذ إضراب احتجاجا على قرار رفع أسعار المحروقات وخاصة الديزل، وامتد الإضراب إلى قطاع النقل البري ليشمل سائقي التطبيقات الذكية والأجرة والحافلات.

قرر عدد من سائقي الشاحنات في محافظات عدة كمعان والعقبة والكرك والزرقاء ومحافظات أخرى، تنفيذ إضراب احتجاجا على قرار رفع أسعار المحروقات وخاصة الديزل، وامتد الإضراب إلى قطاع النقل البري ليشمل سائقي التطبيقات الذكية والأجرة والحافلات. 12 ديسمبر/كانون الأول: اتفاق حكومي مع أصحاب وسائط النقل العام على زيادة الدعم النقدي دون رفع أجور النقل على المواطنين، واتفاق على توقف إضراب الحافلات وسيارات الأجرة.

اتفاق حكومي مع أصحاب وسائط النقل العام على زيادة الدعم النقدي دون رفع أجور النقل على المواطنين، واتفاق على توقف إضراب الحافلات وسيارات الأجرة. 14 ديسمبر/كانون الأول: اتخذت الحكومة الأردنية قرارات منها تأجيل أقساط الديون على المواطنين والسائقين، وزيادة أجور شحن الحاويات.

اتخذت الحكومة الأردنية قرارات منها تأجيل أقساط الديون على المواطنين والسائقين، وزيادة أجور شحن الحاويات. 17 ديسمبر/كانون الأول: أعلن الأمن الأردني مقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان بعيار ناري في الرأس من قبل أشخاص وصفتهم الشرطة بالمخربين وتوعدت بملاحقتهم، وقالت إنها "ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على الأرواح".

أعلن الأمن الأردني مقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان بعيار ناري في الرأس من قبل أشخاص وصفتهم الشرطة بالمخربين وتوعدت بملاحقتهم، وقالت إنها "ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على الأرواح". 17 ديسمبر/كانون الأول: اعتبر الملك عبد الله الثاني أن "الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن"، وتعهد بعدم السماح بحدوث ذلك.

اعتبر الملك عبد الله الثاني أن "الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن"، وتعهد بعدم السماح بحدوث ذلك. 17 ديسمبر/كانون الأول: أعلن الأمن الأردني اعتقال 44 شخصا في مناطق متعددة من المملكة، إثر اندلاع أحداث شغب في عدة محافظات.

أعلن الأمن الأردني اعتقال 44 شخصا في مناطق متعددة من المملكة، إثر اندلاع أحداث شغب في عدة محافظات. 18 ديسمبر/كانون الأول: امتد الإضراب ليشمل عددا من المحال التجارية، تضامنا مع إضراب الشاحنات في محافظات الكرك ومادبا ومعان. وتصاعدت الأحداث بعد ذلك في بعض مناطق العاصمة ومحافظات أخرى، وشملت مظاهر احتجاجية مثل حرق الإطارات والوقفات الاحتجاجية.

امتد الإضراب ليشمل عددا من المحال التجارية، تضامنا مع إضراب الشاحنات في محافظات الكرك ومادبا ومعان. وتصاعدت الأحداث بعد ذلك في بعض مناطق العاصمة ومحافظات أخرى، وشملت مظاهر احتجاجية مثل حرق الإطارات والوقفات الاحتجاجية. 18 ديسمبر/كانون الأول: أفاد مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة بأن 49 عنصرا أمنيا أصيبوا خلال أعمال الشغب، وأنه تم الاعتداء على 70 آلية للأمن العام وأكثر من 90 آلية لمواطنين.

أفاد مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة بأن 49 عنصرا أمنيا أصيبوا خلال أعمال الشغب، وأنه تم الاعتداء على 70 آلية للأمن العام وأكثر من 90 آلية لمواطنين. 19 ديسمبر/كانون الأول: أعلن الأمن العام الأردني مقتل 3 من عناصره وإصابة 5 آخرين خلال مداهمة مشتبه به في قتل العقيد الدلابيح، مشيرا إلى مقتل المشتبه به الذي وصفه بيان بأنه من حملة الفكر التكفيري.

وقد قدر اقتصاديون أردنيون أن كلفة إضراب قطاع النقل المترتبة على جميع القطاعات الاقتصادية تبلغ ما يقرب من 14 مليون دولار يوميا.