من المسافة صفر.. جندي إسرائيلي يعدم شابا فلسطينيا في حوارة قرب نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن جنديا إسرائيليا "أعدم شابا فلسطينيا بالرصاص الحي من المسافة صفر" عصر اليوم الجمعة في بلدة حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطن عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في حوارة.

وأظهر مقطع فيديو للحادث تداولته صفحات فلسطينية على شبكات التواصل الاجتماعي أن جنديا إسرائيليا يتدافع بالأيدي مع أحد الفلسطينيين، قبل أن يقوم الجندي بإطلاق النار من المسافة صفر باتجاه الفلسطيني.

#شاهد لحظة إطلاق جيش الاحتلال النار على شاب في حوارة جنوب #نابلس pic.twitter.com/kYoQFnhjGi — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) December 2, 2022

وذكرت "وفا" أن جنود الاحتلال الإسرائيلي منعوا المواطنين ومركبات الإسعاف من الاقتراب من الشاب وهو ملقى على الأرض.

وهذا الأسبوع، قتل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين في رام الله وجنين والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

مشهد آخر لإعدام شاب فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي حوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/ZsMEE8GDk8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 2, 2022

وترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم الجمعة إلى 211 شهيدا، بينهم 153 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.