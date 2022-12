لحضور احتفالات اليوم الوطني.. سفارة الإمارات بإسرائيل تستقبل اليميني المتطرف إيتمار بن غفير

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن عضو الكنسيت المتطرف إيتمار بن غفير لبّى دعوة رسمية من سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة، رغم المخاوف التي عبّرت عنها دول أوروبية وكذلك الإدارة الأميركية حياله.

جاء ذلك خلال حفل أقامته سفارة أبو ظبي لدى تل أبيب أمس الخميس بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن زعيم حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير صافح السفير خلال الحفل الذي حضره أيضا رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.

وقال بن غفير -في تغريدة على تويتر- "أشعر بالسعادة للمشاركة في الحفل الذي أقامه السفير الإماراتي". مضيفا "هكذا يبدو السلام الحقيقي".

من جانبه، قال آل خاجة إن "الإمارات هنا لتظهر أن الوحدة تعني الازدهار"، متعهدا بمواصلة "استخدام الدبلوماسية لتعزيز العلاقات من خلال الصداقة والاحترام المتبادل"، حسب قوله.

والأسبوع الماضي، وافق نتنياهو على منح بن غفير حقيبة الأمن القومي في إطار الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها بعد تكليف من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وإيتمار بن غفير أحد تلاميذ الحاخام المتطرف مائير كاهانا، وكان علق فترة طويلة على حائط بيته صورة لمرتكب مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994.

ودعا بن غفير الأحد الماضي إلى تغيير تعليمات إطلاق النار بالضفة الغربية لتشمل إطلاق النار على كل من يحمل الحجارة أو الزجاجات الحارقة.

