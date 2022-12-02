في قرار اعتُبر هزيمة له ولمحاميه.. محكمة استئناف أميركية تلغي قرارا قضائيا بتعيين خبير لمراجعة وثائق ضبطت في منزل ترامب

قضت محكمة استئناف أميركية -أمس الخميس- بإلغاء قرار سابق يقضي بتعيين خبير قضائي خاص لمراجعة الوثائق التي استردها مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، ووصف هذا القرار بأنه هزيمة لترامب ومحاميه في جهودهم لتحديد ما يمكن للمحققين الاطلاع عليه من الوثائق.

وألغى قضاة محكمة الاستئناف الاتحادية في أتلانتا بالإجماع أمر قاض في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير، مما كان يمنع مؤقتا المحققين الفدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" (Los Angeles Times) أن القرار سيسمح لوزارة العدل باستئناف استخدام هذه الوثائق ضمن تحقيقها في إذا ما كان ترامب أساء التعامل مع السجلات السرية وعرقل العدالة.

وفي الثامن من أغسطس/آب الماضي، دهم مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) مارالاغو مقر إقامة ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة.

وبعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية. ويشتبه المحققون الفدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأميركي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية.

وأكد ترامب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية. ورأت محكمة الاستئناف -أمس الخميس- أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من أغسطس/آب لم تكن غير قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل -التي تقود التحقيق- على تلك الوثائق.

ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص جاك سميث -الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- حرية التحقيق مع ترامب في القضية بشأن هذه الوثائق، وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) من قبل أنصار الرئيس السابق في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.