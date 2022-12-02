طرود "دموية" تصل إلى سفارات أوكرانيا في عدة دول وكييف تتأهب لمواجهة هجوم صاروخي واسع

قالت الخارجية الأوكرانية إن طرودا "ملطخة بالدماء" أرسلت إلى سفاراتها وقنصلياتها في دول عدة، من بينها المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، أما في داخل البلاد فقد حذر الجيش الأوكراني من هجوم صاروخي روسي كبير على المنطقة الجنوبية خلال الساعات المقبلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو اليوم الجمعة إن طرودا تحتوي على عيون حيوانات وعلى سائل ذي لون ورائحة مميزين أرسلت إلى سفارات بلاده في تلك الدول الأوروبية، وإلى القنصليات في نابولي وكراكوف وبرنو.

جاء ذلك بعدما وصلت سلسلة من الطرود المفخخة إلى مقار عدة في إسبانيا، من بينها السفارة الأوكرانية في مدريد.

وقالت الخارجية الأوكرانية إن لديها سببا للاعتقاد بأن هناك "حملة ترهيب مخططا لها ضد السفارات والقنصليات الأوكرانية".

تشديد الإجراءات الأمنية

وقال نيكولينكو في بيان إن وزير الخارجية دميترو كوليبا أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في جميع السفارات والقنصليات المعنية.

وأعلنت الوزارة أن الشرطة الإسبانية أقامت حاجزا أمنيا في المنطقة المحيطة بالسفارة الأوكرانية في مدريد بعد تلقيها "طردا ملطخا بالدماء" مشابها للطرود المرسلة إلى السفارات في الدول الأخرى.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أن المدخل إلى شقة السفير الأوكراني لدى الفاتيكان تعرض للتخريب، وأن السفارة الأوكرانية في كازاخستان تلقت تهديدا بوجود قنبلة لكن لم تثبت صحته لاحقا.

وأضاف أن سفارة بلاده في الولايات المتحدة تلقت رسالة تتضمن مقالا ينتقد أوكرانيا، وأشار إلى أنه مثل معظم الرسائل الأخرى جاء من دولة أوروبية واحدة، لكنه لم يحددها.

وفي وقت سابق، أرسلت 6 طرود مفخخة إلى أهداف في إسبانيا، من بينها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز والسفارة الأميركية في مدريد، وهو ما دفع السلطات هناك لتشديد الإجراءات الأمنية.

هجوم صاروخي متوقع

أما في آخر التطورات الميدانية للحرب الروسية في أوكرانيا فقد حذرت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية مما وصفته بهجوم صاروخي روسي كبير على جنوب البلاد خلال الساعات المقبلة.

وأفادت هيئة الأركان الأوكرانية باستمرار القتال بين قواتها والقوات الروسية في مقاطعة خيرسون وعلى أطراف مقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد، وأشارت إلى أن سلاح الجو الأوكراني نفذ 19 ضربة على مواقع تمركز القوات الروسية.





وذكرت هيئة الأركان أيضا أن القوات الأوكرانية صدت محاولات روسية عدة للتقدم في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد، مضيفة أن 5 ضربات صاروخية روسية استهدفت البنية التحتية في دونيتسك وخاركيف.

وأفادت مراسلة الجزيرة في شرق أوكرانيا بأن منطقة كييفسي في مدينة دونيتسك تعرضت لقصف صاروخي من الجانب الأوكراني صباح اليوم الجمعة.

وقالت السلطات المحلية الموالية لروسيا إن القصف أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وألحق أضرارا بمبان سكنية، وإن أحد الصواريخ أصاب مركزا للشرطة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها أحبطت محاولات القوات الأوكرانية للهجوم على مناطق في جنوب مقاطعة دونيتسك.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن سلاح الجو الروسي دمر مواقع لقيادة العمليات الأوكرانية في خاركيف وزاباروجيا ودونيتسك، كما أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طرازي "ميغ-29″ و"سوخوي-25".