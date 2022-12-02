تعاطف نشطاء ومدونون لبنانيون على منصات التواصل مع صورة انتشرت على نطاق واسع لطفلين يجلسان بمفردهما على رصيف ليلا، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في ضاحية بيروت الجنوبية.

ووصف لبنانيون الصورة المتداولة بأنها "مشهد خارج عن نطاق الإنسانية"، محملين السلطات الرسمية والجهات المعنية مسؤولية ما تمر به الأسر الفقيرة في البلاد، لافتين إلى أن مشهد الطفلين في الشارع انعكاس للفساد المستشري في البلاد.

وطالب مدونون السلطات الأمنية بالتحرك والتحقق من سبب وجود الطفلين في الشارع على طريق مطار بيروت.

وتعليقا على المشهد كتبت المدونة بشرى دندش في حسابها على فيسبوك "إنها صورة ولكنها نتيجة فساد وإهمال، فعلا هذا المشهد خارج عن نطاق الإنسانية".

أما المدونة سناء نصر الدين فعلقت قائلة "ولي كلام أنشره البارحة واليوم وغدا، الأيادي التي انتخبت شقاء أطفال بلادي ليتها بترت".

من جانب آخر، كتبت المدونة هديل مكي على حسابها في فيسبوك "صرنا ببلد مش معروف مين يلي عم يشحد لأنه بحاجة ومين عم يستغل هالأطفال ويعملوا فيهم فخ لكل حدا وقف حتى يسألهم ويسرقوه ومش بعيدة يقتلوه لأن القتل صار شي عادي ببلدنا".

وأضافت مكي "عم نشوف شوفات كتير بتقهر بالشوارع ووصلت معهم يدقوا عالناس ببيوتهم، فالمسؤول هون البلديات، لازم تتحرى عن هالأطفال ومين عم يشغلهم وإذا وراهم مافيا سرقة أو هني عنجد متشردين، صرنا نحتار إذا منستعمل إنسانيتنا أو نطنش وكأنه ما شفنا ويعذبنا ضميرنا كل الوقت بس خوفا على أرواحنا".

وعلق المتابع محمد بلحس قائلا "صح التسول ظاهرة في لبنان، لكن الأصعب من التسول هو الأهل المجرمون بحق أولادهم، أود أن أعرف ما شعورهم عندما يشاهدون أولادهم بهكذا منظر للحصول على القليل من المال".

وكانت الإعلامية زينب برجاوي قد نشرت صورة للطفلين وعلقت عليها قائلة "منذ أن رأيتهما على الطريق لم يذهبا عن بالي، كنت أفكر بإحضارهما إلى بيتي ولكن من الممكن أنه لا يحق ذلك، ممكن أن يكون أحد يقوم بتشغيلهما واستغل الموضوع، تركتهما وقلبي يعتصر".

وأضافت برجاوي "حاليا لا أستطيع النوم، أتمنى أن يساعدهما أي شخص من سكان المنطقة، هما يجلسان على مفرق حاجز الدرك على طريق المطار برسم بلدية حارة حريك".

ومنذ 2019 يعيش لبنان أزمة اقتصادية أدت إلى تدهور العملة المحلية وغياب للكهرباء عن المنازل لساعات طويلة، بسبب عدم استطاعة المعنيين إيجاد حلول للأزمة.