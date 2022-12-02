تحت قبة البرلمان.. نائب سنغالي يصفع زميلته على وجهها بعد نقاش حاد

صفع نائب سنغالي زميلته، أمس الخميس، بعد نقاش حاد بينهما كان قد بدأ بسبب تصريحات سابقة للنائبة، إيمي ندياي، في جلسة سابقة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق لقطات انتشرت بشكل واسع عبر الفضاء الرقمي.

وبحسب المشاهد المتداولة من داخل البرلمان السنغالي، فإن النقاش بينهما أدى إلى شجار حاد، ما دفع بالنائب، ماساتا سامب، من المعارضة بالتوجه نحو زميلته، إيمي ندياي، في الموالاة، وصفعها على وجهها، قبل أن ترد الأخيرة بضربه بالكرسي.

Hummmm !!! L’habitude est une seconde nature ☹️☹️. Triste 😭. Pourquoi certains hommes sauvages ne respectent pas les femmes??? La femme c’est la vie, la femme c’est la société. Traiter mal 1e femme, c’est traiter mal la vie humaine. Sénégal, hummmm 😭 https://t.co/o6UooXTbrc — Servais Adjanakou Toutabizi (@SToutabizi) December 2, 2022

ووثقت اللقطات، تطور الوضع إلى شجار جماعي، وتراشق بالكراسي والأيدي، قبل تدخل النواب لتهدئة الأوضاع وتعليق الجلسة. وبحسب وسائل إعلام أجنبية، فإن الجلسة كانت مخصصة للتصويت على ميزانية وزارة العدل.

وأثارت تلك اللقطات حفيظة النشطاء عبر منصات التواصل، حيث ندّدوا بالتطاول الذي حصل، والاعتداء على النائبة بهذا الشكل. فيما طالب تجمع النسويات في السنغال، بمحاسبة النائب.

AGRESSION D’UNE DÉPUTÉ EN PLEINE SÉANCE au Senegal

Un député, un homme a osé lever la main sur une femme en direct. Un second en blanc a renversé la dame

2 hommes

Nous sommes en pleine campagne

On exige des sanctions#violencesfaitesauxfemmes @onufemmesSN @hadjafa21 @Macky_Sall pic.twitter.com/63GTQb8utw — Collectif des Féministes du Sénégal (@FeministesSN) December 1, 2022

من جانبها، قالت الصحفية أسامة مونيك، عبر حسابها على تويتر "نائبة سنغالية تتعرض للضرب أمام وزير العدل، عار على الهيئة التشريعية الممثلة للائتلافات السياسية".

بينما علق المدون، سرفيه أدجنكو، عبر حسابه على تويتر، قائلا "لماذا لا يحترم بعض الرجال المتوحشين النساء؟؟؟ المرأة هي الحياة، المرأة هي المجتمع. معاملة المرأة معاملة سيئة هو معاملة الحياة الإنسانية بشكل سيئ".