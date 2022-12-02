أفغانستان.. هجوم يستهدف السفير الباكستاني في كابل

تعرض السفير الباكستاني لدى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني اليوم الجمعة لهجوم وصفته الخارجية الباكستانية بأنه "محاولة اغتيال".

وقال مصدر أمني للجزيرة إن مسلحين أطلقوا النار على مقر السفارة الباكستانية وسط العاصمة الأفغانية كابل.

وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس البعثة، وطالب شريف -في تغريدة على تويتر- بإجراء تحقيق فوري واتخاذ إجراءات بحق منفذي هذا العمل البشع، على حد وصفه.

I strongly condemn dastardly assassination attempt on 🇵🇰 Head of Mission, Kabul. Salute to brave security guard, who took bullet to save his life. Prayers for the swift recovery of security guard. I

demand immediate investigation & action against perpetrators of this heinous act — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) December 2, 2022

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية -في بيان- إن مجمع سفارتها في كابل تعرض لهجوم استهدف بشكل رئيسي السفير، حسب ما نقلته صحيفة "جيو" (Geo) المحلية.

وأشار البيان إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة حارس أمن باكستاني بجروح خطيرة، عندما كان يحاول حماية السفير.

وأضافت الوزارة أن الحكومة الباكستانية تدين بشدة محاولة الاغتيال والهجوم على السفارة، وتطالب بإجراء تحقيق فوري في الحادث.

من جهتها، دانت الخارجية الأفغانية بشدة محاولة إطلاق النار، وشددت على أنها لن تسمح لأي جهة بمحاولة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية. كما دانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بشدة الهجوم على السفارة الباكستانية في كابل.

ونقلت صحيفة "جيو" الباكستانية -عن مصادر لم تسمها- أن الهجوم وقع أثناء قيام السفير بنزهة مشيا على الأقدام.