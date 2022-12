أفغانستان.. هجوم يستهدف السفير الباكستاني في كابل

تعرض السفير الباكستاني لدى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني اليوم الجمعة لهجوم وصفته الخارجية الباكستانية بأنه "محاولة اغتيال".

وقال مصدر أمني للجزيرة إن مسلحين أطلقوا النار على مقر السفارة الباكستانية وسط العاصمة الأفغانية كابل.

وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس البعثة، وطالب شريف -في تغريدة على تويتر- بإجراء تحقيق فوري واتخاذ إجراءات بحق منفذي هذا العمل البشع، على حد وصفه.

I strongly condemn dastardly assassination attempt on 🇵🇰 Head of Mission, Kabul. Salute to brave security guard, who took bullet to save his life. Prayers for the swift recovery of security guard. I

demand immediate investigation & action against perpetrators of this heinous act

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) December 2, 2022