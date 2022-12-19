51 ألفا أدركهم الموت في طريق الهجرة.. 5 أسباب رئيسة تدفع الأفارقة إلى ترك بلدانهم

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أسفه لأن 51 ألفا لقوا حتفهم بسبب الهجرة غير النظامية، بينما حددت مسؤولة أفريقية الأسباب التي تجعل شباب القارة يفرّون من بلدانهم.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 51 ألف شخص على الأقل لقوا مصرعهم خلال 8 سنوات بسبب الهجرة غير المنظمة.

وأضاف غوتيريش، في تغريدة على تويتر، أنه يجب بذل كل الجهود لمنع الخسائر في الأرواح، فذلك يعدّ ضرورة إنسانية والتزاما أخلاقيا وقانونيا.

أسباب الهجرة

ومن جانبها، قالت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الأفريقي ميناتا سيسوما إن الأسباب الجذرية للهجرة في القارة تتلخص في: تغير المناخ، والفقر، ونقص فرص العمل، والصراعات، وما وصفتها بالهجمات الإرهابية.

وفي حديث خاص للجزيرة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، أشارت ميناتا سيسوما إلى أن الاتحاد الأفريقي شرع في تنفيذ العديد من الحلول للتعامل مع قضايا الهجرة.

وأوضحت سيسوما أن الاتحاد الأفريقي يعمل على تعزيز حوكمة هجرة اليد العاملة في أفريقيا، بهدف الحد من تهريب المهاجرين، وتحقيق هجرات منظمة.

وأضافت أن ذلك يأتي إدراكا من المنظمة بأهمية إسهام الهجرة والمهاجرين في تنمية بلدانهم الأصلية وكذلك البلدان المضيفة.