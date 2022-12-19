أنور إبراهيم يجتاز عقبة "حاسمة" لإثبات كفاءة الائتلاف الحاكم في ماليزيا

فاز رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، بتصويت على الثقة في البرلمان خلال جلسة للمجلس المنتخب حديثا، في خطوة يسعى من خلالها لإثبات كفاءة الائتلاف الحاكم الذي تشكّل الشهر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الماليزية إن نتيجة التصويت أثبتت شرعية تعيينه رئيسا للوزراء الشهر الماضي.

وقال إبراهيم لوكالة الصحافة الفرنسية إنه حصل على دعم 148 نائبا في المجلس المؤلف من 222 مقعدا، أي غالبية الثلثين اللازمة لإقرار الإصلاحات المطلوبة بعد الانتخابات التي جرت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأفرزت برلمانا "معلقا".

وتعزز نتيجة التصويت موقع رئيس الوزراء الماليزي بعد نحو شهر من الانتخابات التي أسفرت عن نتيجة غير حاسمة وأجبرته على التحالف مع خصومه، كما أن من شأنها أن تساعده في وضع ميزانية للعام المقبل، والتصدي لارتفاع تكاليف المعيشة، في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد الماليزي نحو التباطؤ.

وباعتبار هذه النتيجة، اضطر أنور إبراهيم زعيم "تحالف الأمل" الإصلاحي للتحالف مع حزب "باريسان ناسيونال" المتهم بالفساد، والذي يقبع زعيمه السابق نجيب عبد الرزاق في السجن بعد إدانته بغسل أموال وإساءة استخدام السلطة.

وتصدّر تحالف الأمل بقيادة أنور إبراهيم السباق البرلماني بـ82 مقعدا، بينما حصل التحالف الوطني بقيادة محيي الدين ياسين على 73 مقعدا. وأواخر الشهر الماضي، أدى إبراهيم اليمين الدستورية كعاشر رئيس للوزراء عقب تكليفه من قبل الملك بتشكيل الحكومة.

وحُرم الرجل البالغ من العمر 75 عاما مرارا من الوصول لرئاسة الوزراء رغم اقترابه من المنصب على مدار السنين، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء في التسعينيات وكان رئيس الوزراء المرتقب في عام 2018.