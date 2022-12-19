كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة تتعلق بتطوير قمر اصطناعي للتجسس

أعلنت كوريا الشمالية أمس الأحد، إجراء تجربة "مهمة، وفي مرحلة نهائية" لتطوير قمر اصطناعي للتجسس تسعى لاستكماله بحلول أبريل/نيسان 2023، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية بأن التجربة التي أُجريت في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية في بلدة دونغ تشانغ ري شمال غرب البلاد، كانت تهدف إلى مراجعة قدرة كوريا الشمالية على التصوير بالأقمار الاصطناعية ونقل البيانات وأنظمة التحكم الأرضية.

وفي وقت سابق من أمس، أكدت سول وطوكيو أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين صوب البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة.

ورغم فرض حظر وعقوبات دولية عليها، أجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام.





وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات قال المسؤولون اليابانيون إن لديه المدى الكافي للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، وسقط على بعد 200 كيلومتر فقط قبالة اليابان.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعد التوتر عبر الحدود بين الكوريتين مما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات مباشرة، في حين عززت كوريا الجنوبية واليابان إجراءاتهما الدفاعية، مع تواتر إطلاق الصواريخ من قبل بيونغ يانغ التي تشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في أنها تستعد لتجربة نووية جديدة.