كندا.. إطلاق نار يوقع قتلى بضواحي تورونتو والشرطة تحقق في الدوافع

أعلنت الشرطة الكندية مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر بجروح في إطلاق نار في ضواحي مدينة تورونتو شرقي البلاد مساء أمس الأحد.

وقال قائد الشرطة المحلية جيم ماك سوين للصحفيين إن المشتبه به قضى بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن، مضيفا أن إطلاق النار وقع في مبنى سكني.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن ماك سوين قوله إن الشرطة استدعيت مساء الأحد بسبب وقوع إطلاق نار، "وعندما وصلوا إلى الموقع، كانوا أمام مشهد مروّع فيه عدّة قتلى".

وتعمل الشرطة على تحديد الدوافع وراء حادثة القتل هذه، والبحث عن أي رابط بين الضحايا والمشتبه به الذي لم يُكشف عن هويّته.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه به نفذ إطلاق النار بمفرده، أما الضحايا فقد عُثر عليهم في شقق مختلفة من المبنى الواقع في مدينة فون، على بعد نحو 30 كيلومترا من شمال تورونتو.

إجلاء السكان

وأجلي سكان المبنى في الحال وكانت عشرات من سيارات الإسعاف والشرطة متمركزة في الموقع مساء، وفق وسائل إعلام كندية.

وتشهد كندا تصاعدا لأعمال العنف من هذا النوع، دفع السلطات إلى سنّ قوانين أخيرا بشأن حيازة الأسلحة اليدوية.

وفي أبريل/نيسان 2020 قتل رجل متنكّر بزيّ شرطي 22 شخصا في نوفا سكوشا في شرق البلاد، في أفظع عملية من هذا النوع في كندا.

وفي سبتمبر/أيلول قتل رجل 11 شخصا وجرح 18 آخر في منطقة معزولة للسكان الأصليين في وسط البلاد.