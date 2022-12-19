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قتلى من الحرس الثوري في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي إيران

epa03428112 An Iranian border guard is keep watching at a drug trafficking patrol post in Milak at the Iran-Afghanistan border line in the south-eastern province of Sistan-Beluchistan, Iran, 10 October 2012. The guards at the Afghan border confiscate an annual average of 200 tons of drug valued at almost 250 billion dollars on international markets, which would represent nearly half the total 500-billion-dollar annual global drug trade. About 3,700 border guards have been killed in counter narcotics operations and tens of thousands injured over the past 30 years. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
أحد عناصر قوات حرس الحدود الإيرانية في موقع حدودي بمحافظة سيستان وبلوشستان (الأوروبية)
19/12/2022

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، بمقتل 4 من عناصر الحرس الثوري في اشتباكات مع مسلحين، بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ونقلا عن بيان للحرس الثوري، قالت الوكالة إن القتلى سقطوا جراء ما وصفته بعمل إرهابي في منطقة سراوان في سيستان وبلوشستان المتاخمة لباكستان.

وأضافت وكالة الأنباء أن الوجود المكثف لقوات الأمن والنيران الكثيفة أجبرا المسلحين على الهروب إلى الأراضي الباكستانية.

وكان قائد وحدات قوات الحرس الحدود، بمدينة سراوان، أفاد بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود وعناصر وصفها بالمعادية والإرهابية.

وقال المسؤول الأمني إن هذه العناصر كانت تنوي الدخول إلى الأراضي الإيرانية، عبر باكستان، بغية تنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد، وفق تعبيره.

وقد شهدت السنوات الماضية هجمات متكررة على قوات الأمن الإيرانية في سيستان وبلوشستان، وكان من أكثرها دموية تفجير استهدف عام 2019 حافلة للحرس الثوري وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من أفراده.

وفي المنطقة الحدودية مع باكستان بهذه المحافظة، تنشط جماعات مسلحة بينها "جيش العدل" الذي تحمله السلطات الإيرانية مسؤولية العديد من الهجمات.

المصدر : الجزيرة + وكالات