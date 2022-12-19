قتلى من الحرس الثوري في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي إيران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، بمقتل 4 من عناصر الحرس الثوري في اشتباكات مع مسلحين، بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ونقلا عن بيان للحرس الثوري، قالت الوكالة إن القتلى سقطوا جراء ما وصفته بعمل إرهابي في منطقة سراوان في سيستان وبلوشستان المتاخمة لباكستان.

وأضافت وكالة الأنباء أن الوجود المكثف لقوات الأمن والنيران الكثيفة أجبرا المسلحين على الهروب إلى الأراضي الباكستانية.

وكان قائد وحدات قوات الحرس الحدود، بمدينة سراوان، أفاد بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود وعناصر وصفها بالمعادية والإرهابية.

وقال المسؤول الأمني إن هذه العناصر كانت تنوي الدخول إلى الأراضي الإيرانية، عبر باكستان، بغية تنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد، وفق تعبيره.

وقد شهدت السنوات الماضية هجمات متكررة على قوات الأمن الإيرانية في سيستان وبلوشستان، وكان من أكثرها دموية تفجير استهدف عام 2019 حافلة للحرس الثوري وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من أفراده.

وفي المنطقة الحدودية مع باكستان بهذه المحافظة، تنشط جماعات مسلحة بينها "جيش العدل" الذي تحمله السلطات الإيرانية مسؤولية العديد من الهجمات.