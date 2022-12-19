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بينهم حالات خطيرة.. عشرات الإصابات إثر تعرض طائرة نقل أميركية لاضطرابات جوية

Hawaiian Airlines airplanes sit idle on the runway at the Daniel K. Inouye International Airport due to the business downturn caused by the coronavirus disease (COVID-19) in Honolulu, Hawaii, U.S. April 28, 2020. Picture taken April 28, 2020. REUTERS/Marco Garcia
فرق الطوارئ عالجت 36 شخصا ونُقل 11 إلى مستشفيات بالمنطقة (رويترز-أرشيف)
19/12/2022

ذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 36 شخصا أصيبوا بجروح، بينهم 11 في حالة خطيرة، عندما تعرضت طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأميركية لاضطرابات جوية شديدة أمس الأحد أثناء توجهها إلى هونولولو.

وقالت صحيفة هونولولو ستار أدفيرتايزر إن فرق الطوارئ عالجت 36 شخصا، وجرى نقل 11 إلى مستشفيات بالمنطقة نظرا لخطورة حالتهم.

وأضافت الصحيفة أن 9 آخرين في حالة مستقرة، وتتراوح إصاباتهم بين إصابات خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وفقدان للوعي.

وقالت شركة الطيران -في بيان على تويتر- إن "الرحلة إتش إيه 35 (HA 35) التي كانت متجهة من فينيكس إلى هونولولو، واجهت اضطرابات جوية شديدة، وهبطت بأمان في هونولولو صباح اليوم".

وأضافت أنه تم توفير الرعاية الطبية للعديد من الركاب وأفراد الطاقم في المطار للإصابات الطفيفة، بينما نُقل البعض بسرعة إلى المستشفيات لمزيد من الرعاية.

وقال متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة ستار أدفيرتايزر إن الطائرة -وهي من طراز إيرباص إيه 330 (Airbus A330) كانت تقل 278 راكبا، و10 من أفراد الطاقم، عندما واجهت اضطرابات جوية شديدة لدى اقترابها من الجزر.

المصدر : رويترز