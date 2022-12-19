بينهم حالات خطيرة.. عشرات الإصابات إثر تعرض طائرة نقل أميركية لاضطرابات جوية

ذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 36 شخصا أصيبوا بجروح، بينهم 11 في حالة خطيرة، عندما تعرضت طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأميركية لاضطرابات جوية شديدة أمس الأحد أثناء توجهها إلى هونولولو.

وقالت صحيفة هونولولو ستار أدفيرتايزر إن فرق الطوارئ عالجت 36 شخصا، وجرى نقل 11 إلى مستشفيات بالمنطقة نظرا لخطورة حالتهم.

وأضافت الصحيفة أن 9 آخرين في حالة مستقرة، وتتراوح إصاباتهم بين إصابات خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وفقدان للوعي.

وقالت شركة الطيران -في بيان على تويتر- إن "الرحلة إتش إيه 35 (HA 35) التي كانت متجهة من فينيكس إلى هونولولو، واجهت اضطرابات جوية شديدة، وهبطت بأمان في هونولولو صباح اليوم".

وأضافت أنه تم توفير الرعاية الطبية للعديد من الركاب وأفراد الطاقم في المطار للإصابات الطفيفة، بينما نُقل البعض بسرعة إلى المستشفيات لمزيد من الرعاية.

وقال متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة ستار أدفيرتايزر إن الطائرة -وهي من طراز إيرباص إيه 330 (Airbus A330) كانت تقل 278 راكبا، و10 من أفراد الطاقم، عندما واجهت اضطرابات جوية شديدة لدى اقترابها من الجزر.