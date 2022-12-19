قتلى وجرحى في هجوم بمحافظة ديالى شمالي العراق

قال مصدر أمني في شرطة محافظة ديالى شمالي العراق إن 5 مدنيين قتلوا وجرح آخرون في هجوم مسلح نسبه إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت الشرطة أن الهجوم وقع أمس الاثنين في قرية البو بالي بقضاء الخالص في محافظة ديالى على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي بغداد.

وذكرت وكالة رويترز أن الأهالي استخدموا سياراتهم الخاصة لنقل الجرحى إلى مستشفى الخالص، ونقلت عن الطاقم الطبي أن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض الجرحى في حالة حرجة.

ويأتي الهجوم بعد يوم من مقتل 9 على الأقل من عناصر الشرطة الاتحادية جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مدينة كركوك، وقد أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجير.