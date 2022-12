بوتين ولوكاشينكو يعلنان قرارات عسكرية "مهمة" وروسيا تجري مناورات مع دولة نووية

أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو -اليوم الاثنين- عن قرارات عسكرية جديدة، في وقت أعلنت فيه موسكو أن عددا من سفنها الحربية سيشارك قريبا في مناورات بحرية مع دولة نووية في آسيا.

ولدى وصوله اليوم إلى مينسك، بث التلفزيون الروسي الرسمي مشاهد تظهر الرئيس ينزل من الطائرة قبل أن يستقبله حليفه لوكاشينكو بحرارة مع مسؤولين آخرين على مدرج المطار، ثم عقدا مؤتمرا صحفيا أكدا فيه على الشراكة في عدد من المجالات خاصة الاقتصاد.

وخلال لقائه لوكاشينكو، قال بوتين إن روسيا مستعدة لتطوير المشاريع النووية في بيلاروسيا. وأكد أنها "شريكة لنا في جميع المجالات بما فيها الاقتصاد، ومن المهم العمل المشترك في مجال تطوير التقنية العالية".

وأضاف الرئيس الضيف أنه بحث مع لوكاشينكو إنشاء مجال دفاعي موحد بين روسيا وبيلاروسيا، وأن البلدين اتفقا على تطوير معدات عسكرية جديدة وأنهما سيواصلان إجراء التدريبات العسكرية المشتركة.

وأكد بوتين أنه "لا مصلحة" لروسيا في ابتلاع بيلاروسيا، مشيرا أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 31 مليار دولار، وسيصل إلى 40 مليارا نهاية العام.

Putin's visit to Minsk aims to strengthen Lukashenka's internal legitimacy and self-confidence. Lukashenka is Putin's puppet, but even a puppet wants to feel the most important. pic.twitter.com/6sUcbcP0Lx

— Franak Viačorka (@franakviacorka) December 19, 2022