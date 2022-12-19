زيلينسكي يستعجل الغرب لتزويده بدفاعات جوية فعالة وبايدن مستعد للتحدث مع بوتين بشأن السلام

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء مستعجلا للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة، بينما قالت متحدثة أميركية إن الرئيس جو بايدن مستعد للتحدث مع نظيره الروسي من أجل السلام في أوكرانيا.

وتأتي تصريحات زيلينسكي عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو وتوقعات بأنه قد ينطلق من بيلاروسيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي بالفيديو أن حماية حدود بلاده "أولوية دائمة" وأن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها بيلاروسيا.

وأكد زيلينسكي أن قوات بلاده ما زالت تسيطر على مدينة باخموت في إقليم دونيتسك شرقي البلاد، رغم ما وصفها بمحاولات الروس وسعيهم لتدميرها، وأضاف أنها تعمل على التقليل من إمكانيات القوات الروسية في أماكن وجودها بمنطقتي خيرسون وزاباروجيا والجنوب الأوكراني عامة.





وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تواصل قصفها لخيرسون وزاباروجيا، وتستهدف البنية التحتية في 32 منطقة على الضفة اليمنى من نهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون.

وأوضح أن القصف الروسي مستمر على مقاطعات ميكولايف وزاباروجيا ودنيبرو جنوبا، وخاركيف وعلى مواقع سيطرته في دونيتسك ولوغانسك شرقا.

استعداد أميركي

في الأثناء قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن قرار إنهاء الحرب في أوكرانيا بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت في مقابلة مع الجزيرة أن الرئيس الأميركي جو بايدن مستعد للتحدث مع نظيره الروسي بشأن خطة سلام في أوكرانيا.

في المقابل، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إن إرسال الولايات المتحدة منظوماتِ صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا قد يكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وأضاف أنتونوف أن الولايات المتحدة تسترشد في علاقاتها مع روسيا بالرغبة المستمرة في إثبات نفسها وكأن أشباح الحرب الباردة لا يزال يجوب أروقة واشنطن، حسب تعبيره.





حزمة بريطانية

من جهة أخرى، أعلن في لندن أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم الإعلان اليوم الاثنين عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية، خلال لقاء في ريغا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة إلى هولندا.

ويصل سوناك إلى لاتفيا اليوم الاثنين لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك سيدعو قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها خلال عام 2023.





إعلان روسي

على صعيد آخر ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصدر "إعلانا مهما"، في اجتماع وزارة الدفاع الأسبوع المقبل.

وقال بافيل ساروبين، مقدم برنامج "موسكو-الكرملين-بوتين" لشبكة الإذاعة والتلفزيون الروسية "دبليو جي تي آر كيه" (WGTRK) الأحد "إننا ننتظر تصريحات مهمة".

وطبقا للبرنامج، سيرأس بوتين اجتماعا موسعا سنويا لوزارة الدفاع. ولم يعرف بعد موعد الاجتماع على وجه الدقة، غير أنه من المتوقع أن يتوجه بوتين إلى مينسك اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.