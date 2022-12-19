تعرقل عمليات الناتو.. تقرير يكشف مشاكل لدى الجيش الألماني

تحدثت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أمس الأحد عن وجود مشكلات لدى الجيش الألماني قد تعيق وفاء برلين بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي، ومن ثم قد تعرقل عملياته المقبلة.

وتواجه المركبات المدرعة من طراز "بوما" التابعة للجيش الألماني مشاكل فنية في التدريبات العسكرية الأخيرة، مما ترك 18 منها غير صالحة للعمل حاليًّا، وفقًا للتقرير المجلة.

وتم التخطيط لنشر هذه المركبات المدرعة التابعة لفرقة الدبابات العاشرة في قوة المهام المشتركة العالية الاستعداد للناتو (VJTF) الشهر المقبل.

وفي تغريدة عبر توتير، أقر رئيس أركان الدفاع الألماني الجنرال إيبرهارد زورن بمشاكل المعدات العسكرية، إلا أنه وعد بأن يتخذ الجيش الإجراءات الضرورية للوفاء بالتزاماته تجاه الناتو.

وأضاف "نبذل قصارى جهدنا لضمان أن تكون مركبات بوما المدرعة جاهزة للعمل مرة أخرى".

وأردف أن الجيش الألماني على اتصال بمتخصصي صناعة الدفاع بشأن هذه المسألة، مشددا على أن بلاده ستفي بالتزاماتها تجاه الناتو بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تعمل القوات المسلحة الألمانية على خطة بديلة لنشر مركبات مشاة قتالية قديمة من طراز "Marder" في قوة الرد السريع التابعة للناتو العام المقبل.