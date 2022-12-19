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تعرقل عمليات الناتو.. تقرير يكشف مشاكل لدى الجيش الألماني

MUNSTER, GERMANY - DECEMBER 06: The battle tank Leopard 2 (L-C) and the armored personnel carrier Puma (R) of the German Bundeswehr during a training at the Bundeswehr infantry training facility on December 6, 2018 in Munster, Germany. Germany is increasing its annual defense budget following reports over recent years of a large portion of its military planes, ships, tanks and other weaponry as grounded due to lack of spare parts. (Photo by David Hecker/Getty Images)
مدرعات "بوما" التابعة للجيش الألماني واجهت أخيرا مشاكل فنية خلال تدريبات عسكرية (غيتي)
19/12/2022

تحدثت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أمس الأحد عن وجود مشكلات لدى الجيش الألماني قد تعيق وفاء برلين بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي، ومن ثم قد تعرقل عملياته المقبلة.

وتواجه المركبات المدرعة من طراز "بوما" التابعة للجيش الألماني مشاكل فنية في التدريبات العسكرية الأخيرة، مما ترك 18 منها غير صالحة للعمل حاليًّا، وفقًا للتقرير المجلة.

وتم التخطيط لنشر هذه المركبات المدرعة التابعة لفرقة الدبابات العاشرة في قوة المهام المشتركة العالية الاستعداد للناتو (VJTF) الشهر المقبل.

وفي تغريدة عبر توتير، أقر رئيس أركان الدفاع الألماني الجنرال إيبرهارد زورن بمشاكل المعدات العسكرية، إلا أنه وعد بأن يتخذ الجيش الإجراءات الضرورية للوفاء بالتزاماته تجاه الناتو.

وأضاف "نبذل قصارى جهدنا لضمان أن تكون مركبات بوما المدرعة جاهزة للعمل مرة أخرى".

وأردف أن الجيش الألماني على اتصال بمتخصصي صناعة الدفاع بشأن هذه المسألة، مشددا على أن بلاده ستفي بالتزاماتها تجاه الناتو بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تعمل القوات المسلحة الألمانية على خطة بديلة لنشر مركبات مشاة قتالية قديمة من طراز "Marder" في قوة الرد السريع التابعة للناتو العام المقبل.

المصدر : وكالة الأناضول