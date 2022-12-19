ترقب تقرير يتضمن "أدلة كافية" لإدانة ترامب بشأن اقتحام الكونغرس

قال عضو لجنة التحقيق النيابية في حادث اقتحام الكونغرس النائب الديمقراطي آدم شيف إن التقرير الذي ستصدره هذه اللجنة في وقت لاحق يتضمن أدلة قوية تدين الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف شيف خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أن التقرير يتضمن الأدلة الكافية التي يحتاجها المحققون لاتخاذ قرار بإدانة ترامب.

وقال "الأدلة على أن دونالد ترامب ارتكب جرائم جنائية فيما يتعلق بجهوده لقلب نتائج الانتخابات موجودة في التقرير، وأعتقد أنها كافية لتوجيه الاتهام له".

وشدد على أن ترامب حاول بطرق متعددة الضغط على مسؤولي الولايات للعثور على أصوات غير موجودة، "وحاول التدخل لعرقلة جلسة تشريعية مشتركة، كما أنه حرض الغوغاء على مهاجمة مبنى الكونغرس" في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وتساءل: "إذا لم يكن هذا فعلا إجراميا، فما الفعل الإجرامي إذن؟".

أحكام وإجراءات

وأضاف شيف أن "التعديل الرابع عشر في الدستور ينص على منع المتورط في تمرد ضد الحكومة من تولي منصب رسمي، وهذا ما ينطبق على الرئيس السابق ترامب".

وأوضح أنه "توجد في الواقع ثلاثة أحكام وإجراءات للتعامل مع تمرد الرئيس ترامب: هناك القانون الجنائي، وهناك التعديل الدستوري الرابع عشر الذي يجعل التورط في ارتكاب تمرد عائقا أمام تولي أي منصب، وهناك أيضا المحاكمة البرلمانية التي جرت".

وذكّر بأنه "فيما يتعلق بالقانون الجنائي، إذا أمكنك إثبات أن شخصا ما حرض على العصيان والعنف ضد الحكومة، أو قدم المساعدة لمن يفعلون ذلك، فهذا مخالف للقانون. وإذا نظرت إلى أفعال دونالد ترامب، فهذا ينطبق تماما عليها".