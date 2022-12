بريطانيا تستعين بامرأة محجبة لإقناع المهاجرين بالرحيل إلى رواندا

لجأت وزارة الخارجية البريطانية، إلى الاستعانة بمهاجرة محجبة تعيش هي وعائلتها في رواندا، وذلك بهدف إقناع المهاجرين إلى بريطانيا أن ينتقلوا للعيش في جمهورية رواندا الواقعة وسط قارة أفريقيا.

مقطع الفيديو الترويجي الذي نشرته الخارجية البريطانية عبر حسابها على تويتر أمس الأحد، ظهرت به امرأة مُحجبة تدعى سناء وهي تقول: "لقد مرت سنوات على اليوم الأول الذي وصلنا فيه هنا، أتذكر عندما وصلنا إلى المطار شممنا الهواء وقلنا: حسنًا يوجد أكسجين هنا".

“This is our home”.

Sanaa and her husband have built a better life for themselves in Rwanda.

The UK 🤝 Rwanda Migration Partnership puts in place skill development programs to help build a new and prosperous life in one of the fastest-growing economies. pic.twitter.com/VeugPPmEUH

— Home Office (@ukhomeoffice) December 18, 2022