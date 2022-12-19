بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين.. الآلاف يتظاهرون ضد مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس أمس الأحد، احتجاجا على مشروع قانون جديد للهجرة.

وجاءت المظاهرات بالتزامن اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

ورفع المتظاهرون -الذين توجهوا إلى وسط باريس- لافتات كتب عليها "فرنسا، غير شرعية" و "عنصريون، فاشيون، اخرجوا من شوارعنا".

كما رددوا شعارات مثل "التضامن مع المهاجرين غير الشرعيين"، و"لسنا خطرين، المهاجرون في خطر".

ودعا المحتجون إلى مزيد من التضامن مع المهاجرين غير النظاميين، معربين عن معارضتهم لمشروع قانون الهجرة الذي روج له وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وطالبوا بتزويد المهاجرين غير النظاميين بوثائق رسمية تسمح لهم بالإقامة بشكل قانوني في البلاد.

وقال مهاجر من السنغال لا يحمل وثائق رسمية، لوكالة الأناضول، إنه "موجود في البلاد منذ حوالي 8 سنوات ويعمل في البناء". مضيفا أنه شارك في الاحتجاج "من أجل الحرية والمساواة للجميع".

​​​​​​​وتستعد الحكومة الفرنسية لإدخال لائحة مع مشروع القانون من شأنها أن تسمح بوضع المهاجرين الذين صدر أمر بترحيلهم على "قائمة المطلوبين"، من أجل تسهيل عمليات الترحيل.​​​​​​​