الحوثيون يكشفون عن اتصالات لوقف الحرب باليمن

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) عن وجود اتصالات من أجل وقف الحرب في اليمن.

وقال ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة، في بيان أصدره عقب اجتماع في العاصمة صنعاء، إنه اطلع على الاتصالات القائمة بشأن المباحثات بين اليمن والتحالف المتعلقة "بوقف العدوان ورفع الحصار وما تمخضت عنه من نتائج".

ولم يكشف المجلس التابع للجماعة عن طبيعة هذه الاتصالات، لكنه حذر من "مخاطر استمرار حالة اللاسلم واللاحرب في اليمن"، مشددا على أنها لن تستمر بلا نهاية.

وأشار إلى أن الجماعة "ستتخذ الإجراءات اللازمة عندما يحين الوقت المناسب لذلك وبما يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ"، وفق تعبيره.

وشدد على أن الحرص على تحقيق السلام في اليمن ينبغي أن يتجسد من خلال الاستجابة لحقوق المواطنين، وفي مقدمتها صرف المرتبات لكل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، ورفع جميع القيود عن الواردات وعلى رأسها المشتقات والمواد الغذائية والدواء عبر جميع الموانئ والمطارات وفي مقدمها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

كما شدد على فصل الملف الإنساني عن السياسي والعسكري، مشيرا إلى أن التقدم في هذا الملف هو المؤشر للمصداقية في إنجاح أي وساطات أو اتصالات أو مباحثات.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل الحكومة اليمنية أو التحالف بشأن البيان الحوثي.

ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حربا بين القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المتهمة بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، وذلك منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وفشلت الأطراف المتحاربة في اليمن في تمديد اتفاق هدنة بالبلاد استمرت 6 أشهر برعاية الأمم المتحدة، وانتهت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال الفترة القليلة الماضية، تكثفت الجهود الأممية والدولية الرامية لتجديد الهدنة وتوسيعها، تمهيدا لتحقيق تسوية سياسية للنزاع في اليمن.