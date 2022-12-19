الادعاء الألماني يرفض مقاضاة سياسي وصف أردوغان بعبارة غير لائقة

أعلنت متحدثة باسم الادعاء العام الألماني في مدينة هيلدسهايم، اليوم الاثنين، رفض التحقيق مع سياسي ألماني وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعبارة غير لائقة.

وقالت المتحدثة إن الادعاء لا يرى في ما قاله السياسي فولفغانغ كوبيكي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر الموالي لرجال الأعمال، اشتباها مبدئيا بارتكاب جريمة.

وكان كوبيكي قد وصف أردوغان قبل أشهر بأنه "فأر صغير في الصرف الصحي" بينما كان يعلق على سياسة الهجرة للرئيس التركي.

وأشارت المتحدثة إلى أن الواقعة لا تتعلق في نظر الادعاء بـ"إهانة رسمية لأن التصريح لم يصدر بلا سياق بل إن له مرجعية موضوعية، ورغم أنه ينطوي على مبالغة كبيرة، فإنه يعد مفهوما بالنسبة للأطراف الخارجية التي تتحلى بالموضوعية".

كما رأى الادعاء أيضا أن التصريح "محمي بالحق في التعبير الحر عن الرأي لاسيما وأن حدود النقد المسموح به في حالة السياسيين أوسع كثيرا مما هي عليه في حال الأفراد العاديين".

وبعيد الواقعة، قال المحامي مصطفى كابلان لوكالة الأنباء الألمانية إنه قدم شكوى جنائية، نيابة عن أردوغان لدى مكتب المدّعي العام في هيلدسهايم، بتهمة الإهانة والتشهير.

كما استدعت أنقرة بالفعل السفير الألماني بسبب تصريح كوبيكي.