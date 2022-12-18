يحضرها ماكرون وعبد اللهيان.. تأهب أمني قبيل قمة إقليمية في الأردن

أعلن الجيش الأردني اليوم الأحد عن إجراءات أمنية ترقبا للقمة الإقليمية الثانية لدول جوار العراق التي ستعقد بعد غد الثلاثاء في منطقة البحر الميت ويشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وقال الجيش الأردني -في بيان- إنه سينشر قوات وآليات عسكرية على الطريق المؤدي من مطار الملكة علياء الدولي إلى منطقة البحر الميت (50 كيلومترا غرب عمان) لتأمين "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" الذي استضافت نسخته الأولى العاصمة العراقية بغداد في أغسطس/آب 2021.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيشارك في القمة بعد أن كان حضر القمة السابقة في بغداد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيتوجه غدا الاثنين إلى العاصمة الأردنية للمشاركة في الاجتماع.

يذكر أن السفير الإيراني في لبنان كان قد أكد في وقت سابق أن من المحتمل أن تشهد القمة لقاء ثنائيا بين ممثلي إيران والسعودية، لكن مصادر إيرانية أكدت أنه لا يوجد أي برامج لعقد لقاء إيراني سعودي على هامش القمة حتى الآن.

ومن المقرر أن تناقش قمة البحر الميت في مركز الملك الحسين بن طلال على ساحل البحر الميت التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي، والأمن الدوائي، وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وكانت الرئاسة الفرنسية قالت في وقت سابق من الشهر الجاري بشأن القمة المقررة في الأردن إن "الأمر يتعلق بتقديم الدعم والاستقرار والأمن والازدهار للعراق والتعامل مع المنطقة بأكملها بما أن العراق بلد أساسي"، من خلال معالجة المشاكل المشتركة مثل الاحتباس الحراري والأمن الغذائي.