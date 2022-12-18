كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا باتجاه بحر اليابان

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية اليوم الأحد، وذلك بعد أيام من إعلان نجاحها في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) نقلا عن مسؤولين بالحكومة لم تكشف عن أسمائهم أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام فقط من الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية على محرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة، قال خبراء إنه سيسمح بإطلاق أسرع وأسهل تنقلا للصواريخ الباليستية، في إطار سعيها لتطوير سلاح إستراتيجي جديد وتسريع وتيرة برامجها النووية والصاروخية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الجمعة أن الاختبار، الذي تم بإشراف الزعيم كيم جونغ أون، أجري الخميس في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي يستخدم لاختبار تكنولوجيا الصواريخ بما يشمل محركاتها ومركبات الإطلاق الفضائية.





تجارب غير مسبوقة

ورغم فرض حظر وعقوبات دولية عليها، أجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات قال المسؤولون اليابانيون إن لديه المدى الكافي للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، وسقط على بعد 200 كيلومتر فقط قبالة اليابان.

وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أشهر من أن كوريا الشمالية قد تكون قريبة من إجراء تجربتها النووية السابعة.