الإعلان عن إنشاء "بنك" لحفظ قرنيات العيون في غزة

أعلن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، اليوم الأحد، عن إنشاء "بنك" لحفظ القرنيّات التي يتبرع بها فلسطينيون بعد وفاتهم لصالح مرضى العيون.

وقال الدعليس، في كلمة ألقاها في حفل إشهار البرنامج الوطني لزراعة القرنيات الذي نظّمته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إنه قرر التبرع بقرنيتي عينيه بعد الوفاة وإنشاء بنك لحفظ القرنيات المُتبرع بها من فلسطينيين.

وأضاف أنه سيخصص مبلغا ماليا لتوفير كافة المستلزمات اللازمة لإجراء العمليات النوعية والمعقدة.

وأشاد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة بقرار عائلات متوفين التبرع بقرنياتهم، ودعا الفلسطينيين في قطاع غزة لبذل المزيد.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الكادر الصحي في قطاع غزة قادر على إجراء العمليات النوعية والحرجة بأياد فلسطينية خالصة، لكنه أشار إلى تداعيات الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 16 عاما، حيث منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى منع الطواقم الطبية من المشاركة في المؤتمرات العلمية خارج القطاع.

وخلال الأشهر الماضية، تبرع عدد من العائلات الفلسطينية بقرنيات ذويهم المتوفين، فيما وقّع فلسطينيون أحياء على وثيقة نصّت على تبرعهم بقرنياتهم بعد الوفاة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أطلقت وزارة الصحة بغزة برنامجا وطنيا لزراعة قرنيات العيون، حيث يتم تحويل أكثر من 250 حالة سنويا للعلاج في الخارج.