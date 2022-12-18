قطر أذهلت العالم باستضافة المونديال.. غرينفيلد للجزيرة: بايدن لن يقبل بإنتاج إيران سلاحا نوويا

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان واضحا منذ البداية أن واشنطن "لن تقبل بإنتاج إيران سلاحا نوويا"، مشيرة إلى أن مفاوضات الاتفاق النووي منفصلة تماما عن مسألة التعامل مع الاحتجاجات في إيران.

وأشارت المندوبة الأميركية -في مقابلة مع الجزيرة- إلى أن التحرك الأميركي تجاه الاحتجاجات في إيران بهذا الشأن لا علاقة له بأي ضغوط عليها بشأن البرنامج النووي.

وفي السياق، قالت غرينفيلد إن التصويت على قرار عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة يمثل رسالة قوية لطهران، مؤكدة أن التصويت حقق ما كان يُراد منه، وأنه كان "انتصارا مدويا"

وأوضحت أن هذا الموقف له علاقة بما يحدث على الأرض في إيران حاليا، "وهذا ما نركز عليه، وليس الصفقة"، كما أن القرار يأتي لصالح "دفع إيران كي تفعل ما هو صائب بشأن حقوق المرأة".





وعبّرت عن اعتقادها أن القرار سيغير الوضع على الأرض، وقالت إن "الرسالة التي يوجهها القرار إلى الحكومة الإيرانية، هي أنه لا يمكنك الاستمرار في الانخراط في ما تقوم به من هجمات على المتظاهرين ولا تتم إدانتك من قبل العالم".

وخلال المقابلة، تحدثت المندوبة الأميركية عن موقف بلادها من الحرب الروسية في أوكرانيا، وقالت إن الرئيس بايدن مستعد للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطة سلام.

وشددت غرينفيلد على أن الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الحرب، وأن قرار إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا بيد الرئيس بوتين.

وفي سؤال للجزيرة عن تنظيم قطر لمونديال 2022، قالت المندوبة الأميركية إن "دولة قطر أبلت بلاء مذهلا في استضافة كأس العالم".