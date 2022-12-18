ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار صهريج الغاز بأفغانستان

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مسؤول حكومي أن 25 شخصًا قُتلوا وأُصيب 30 آخرون اليوم الأحد، في انفجار صهريج غاز وسط نفق شمال العاصمة كابل.

وقال المسؤول الحكومي إن من بين الضحايا أطفالًا ونساء، مضيفًا أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث، الذي وقع في نفق سالانغ الواقع بولاية باروان على بعد 90 كيلومترًا شمال العاصمة الأفغانية.

من جهته، قال مسؤول الصحة في ولاية باروان إن بين القتلى الكثير من النساء والأطفال بعد إصابتهم بحروق خطرة.

ووفقًا لمصادر أفغانية، تسبّب انفجار الصهريج في احتراق سيارات عدة كانت في النفق. ونُقلت جثامين القتلى والمصابين إلى مدينة شاريكار عاصمة ولاية باروان.

وأوضحت قناة "طلوع نيوز" المحلية -نقلًا عن وزارة الأشغال العامة- أن شاحنة وقود انقلبت واشتعلت فيها النيران في النفق، في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

ودعا نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية قاري يوسف أحمدي، جميع الوكالات المعنية لبذل مزيد من الجهود لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المروعة، مقدمًا تعازي الحكومة لعائلات الضحايا.

ويقع نفق سالانغ على ارتفاع 3650 كيلومترًا، ويبلغ طوله 2.6 كيلومتر، وقد بُني في خمسينيات القرن الماضي خلال الحقبة السوفياتية، ويعبر سلسلة جبال هندو كوش.

وتضطر السلطات بانتظام إلى إغلاق النفق لأيام عدة؛ بسبب الحوادث الكثيرة، فضلًا عن تساقط الثلوج الكثيفة، والانهيارات الثلجية في الشتاء.

وفي عام 2010 لقي أكثر من 150 شخصًا حتفهم في انهيارات ثلجية في سالانغ.