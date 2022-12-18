قتلى وجرحى من الشرطة العراقية في تفجير عبوة ناسفة قرب كركوك وتنظيم الدولة يتبنى الهجوم

لقي عدد من رجال الشرطة العراقية مصرعهم اليوم الأحد، بعد أن انفجرت عبوة ناسفة في موكبهم جنوب غربي مدينة كركوك الغنية بالنفط، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم.

وقال مصدر للجزيرة إن 9 من أفراد الشرطة قتلوا في التفجير، بينما نقلت وكالة رويترز أن التفجير أسفر عن مقتل 8 وإصابة اثنين بجروح خطيرة، في حين ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد القتلى 7 والجرحى 3.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني في كركوك أن "عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية تعرضوا لناقلة تابعة للفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة".

وأضاف المصدر أن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كيلومترا عن مركز محافظة كركوك، موضحا "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة، ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى".

ومساء اليوم، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم وقال في بيان عبر تطبيق تليغرام إن مقاتليه هاجموا "دورية للشرطة الاتحادية.. وفجروا عليهم عبوة ناسفة ثم هاجموهم بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية".

وتشنّ القوات الأمنية العراقية عمليات متواصلة ضدّ خلايا تنظيم الدولة، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات منهم بضربات جوية أو مداهمات برية.